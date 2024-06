Lions club Pn Naonis, passaggio del martello. Louis Hazen nuovo presidente

PORDENONE – Nella sala della Società Operaia di Pordenone si è svolto il passaggio del martello del Lions club Pordenone Naonis, evento che sancisce ufficialmente il passaggio delle consegne tra il presidente del 2023-2024 Marco Buttazzi e il nuovo presidente Louis Hazen

Presenti l’assessore ai servizi sociali Guglielmina Cucci, la presidente della seconda circoscrizione Lions del Distretto 108 ta2 Elis Fusari, i rappresentanti di diverse associazioni di volontariato e gli amici Lions.

Il presidente uscente ha offerto un bilancio delle attività svolte su diverse aree: sostenere iniziative nazionali e internazionali attraverso la ricerca di fondi, offrire iniziative culturali ed educative, garantire un’alimentazione sana fornendo cibo sia attraverso la raccolta alimentare che attraverso la donazione di buoni spesa, salvare la vista attraverso le donazioni degli occhiali usati, valorizzare i giovani, proteggere l’ambiente salvaguardando le api, supportare i bambini malati di cancro e le loro famiglie.

Progetti svolti con lo spirito di una vera collaborazione con istituzioni e non, insieme all’amministrazione comunale, al club Satellite Musica per la solidarietà, al charity partner Fondazione Mediolanum, alle associazioni di volontariato Ensemble Fadiesis, Ensemble Armonia, Farandola, Il Capitello, Famiglie diabetici della provincia di Pordenone, Croce Rossa Italiana, Fidapa, Inner Wheel club, Soroptimist international club di Pn, Rotary club di Pn, al Circolo Culturale musicale G. Verdi di Fontanafredda, alla Scuola di musica di Cordenons, alle aziende Vestire Sorelle Ramonda, Realcable, Ricci Group, Dhf italia, Ars Distribuzione e Tecfor.

Ha sottolineato anche il grande afflusso di pubblico e la generosità del Galà di Musica e Solidarietà Apre il Barrock, dal barocco all’intelligenza artificiale, realizzato nel Teatro G. Verdi di Pordenone, coordinato dal presidente del club Satellite Musica per la solidarietà Marco Galvi e dal direttore artistico Gianni Fassetta.

“Un esempio di lavoro di squadra a favore della solidarietà ,- ha affermato Buttazzi -, che con le donazioni ha permesso di raggiungere l’obiettivo prefissato di contribuire alla realizzazione di un ambiente accogliente per la sala d’attesa della zona della radioterapia pediatrica del Cro di Aviano”.

Il presidente incoming Louis Hazen, – ha comunicato – “Continuerò a dare forza ai programmi lionistici con entusiasmo e cercheremo nuovi soci capaci di aiutare la nostra comunità”. Ha poi fatto conoscere la nuova squadra: Marco Buttazzi, Maria Grazia Formentini, Luca Licata, Silvia Masci, , Ludovica Menegolo Giovanni Muzzatti, Alessandra Santin e la neo presidente del club Satellite Musica per la solidarietà Stefania Fassetta.