Loperfido (FdI) “Ottima collaborazione della municipale con Polizia di Stato”

PORDENONE – “Fratelli d’Italia Pordenone plaude all’azione congiunta della Polizia di Stato con la Polizia Locale, che ha permesso l’arresto di una coppia per spaccio di droga (resistenza e violenza a pubblico ufficiale).

Un’ulteriore conferma di come in città e sul territorio la collaborazione tra forze dell’ordine sia continua ed efficace, con costante scambio di informazioni e concertazione in tempo reale fra tutte le istituzioni”: lo dichiara l’onorevole Emanuele Loperfido, presidente di FdI Pordenone e consigliere comunale.

“Ringraziamo tutti gli agenti coinvolti, augurando pronta guarigione a chi purtroppo ha subito delle lesioni”, aggiunge Loperfido. Che, da ex assessore alla Sicurezza, conclude: “Con lungimiranza, negli anni, l’Amministrazione si è dotata di una preparata unità cinofila. Questo, unitamente al grande livello di preparazione e affidabilità di tutti i nostri agenti, all’ottima guida del Comandante Maurizio Zorzetto e della sempre presente assessore Elena Ceolin, ha permesso di fare un ulteriore salto di qualità alla nostra Polizia Locale”.