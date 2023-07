Loperfido (FdI) “Penne Nere di Pordenone, un esempio”

PORDENONE – “Ho avuto il piacere di partecipare alla giornata di chiusura del Campo Scuola Ana 2023, svoltasi oggi nella splendida cornice di Piancavallo”.

Lo scrive Emanuele Loperfido, deputato pordenonese di Fdi.

“L’Ana di Pordenone si conferma esempio organizzativo, sociale e culturale di livello assoluto.

Grandi complimenti a tutto il gruppo di lavoro del Campo Scuola, conclusosi alla presenza di tanti alpini, famigliari e autorità del territorio, compreso il ministro Luca Ciriani.

Un’iniziativa – con 70 partecipanti da tutto il nord Italia e non solo – che come evidenziato durante il mio intervento è altamente lodevole e formativa per le donne e uomini di domani.

Quella alpina è una scuola di vita e le nostre penne nere, che ho l’orgoglio di conoscere bene e seguire in tutte le numerose attività che propongono durante l’anno, sono sicuramente ottimi maestri per contribuire a costruire insieme – anche con tanti giovani – un Paese sempre migliore. Bravissimi!”.