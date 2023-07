Gli gnocchi della Cooperativa CoProPa

PORDENONE – Le patate di CoProPa, cooperativa di Ovoledo di Zoppola leader a livello regionale nella produzione di questo tubero, sono diventati ieri mattina (sabato 15 luglio) gustosi gnocchi per i cittadini di Pordenone nel primo appuntamento del sabato di Coop Corner, nuovo spazio in Corso Vittorio Emanuele (Palazzo Mantica) a cura di Confcooperative Pordenone. Pier Vito Quattrin presidente di CoProPa ha presentato la realtà che presiede: fondata nel 1988 conta 76 soci attivi in tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia.

Con 100 ettari è la maggior realtà di produzione di patate regionale. Le patate della cooperativa sono al centro della tradizionale Sagra degli gnocchi di Ovoledo, che inizia proprio in questo fine settimana.

Sono stati illustrati i famosi gnocchi che poi i presenti hanno potuto assaggiare. Prossimo appuntamento al Coop Corner con ingresso libero giovedì 20 luglio dalle 21.00 con “Una Voce sotto le Stelle”, esibizione canora a cura della Scuola di Musica SoundCem. Evento in concomitanza con il Giovedì sotto le stelle del Comune di Pordenone.

Coop Corner è un’iniziativa di Confcooperative Pordenone con il supporto di Concentro azienda speciale della Camera di commercio Pordenone – Udine e Pordenone with love. Contributo di Fondosviluppo FVG. Per Giovedì sotto le stelle collaborazione con C’entro anch’io Pordenone. Sponsor tecnico per le sedute Sedit. Fornitori Nuovi spazi, Nuove Tecniche e Visiv art.

Foto: Il 13.