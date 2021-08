Lutto Giuseppe Canton, storico commerciante. Il cordoglio dell’Ascom

PORDENONE – Una vita dedicata al lavoro e alla famiglia. La città perde un’altra importante figura che nel settore del commercio ha saputo dare tanto distinguendosi per le sue doti professionali e umane. All’età di 81 anni si è spento Giuseppe Canton, storico commerciante di Pordenone, oggi ricordato dall’associazione 50&Più e dall’Ascom-Confcommercio che nel settembre del 2009 lo hanno insignito del titolo di ‘Maestro del Commercio’ con l’Aquila di diamante per oltre 50 anni di attività svolti assieme alla moglie Liliana.

Giuseppe, all’età di 11 anni, comincia a lavorare come garzone portando la spesa presso le famiglie che risiedevano nella Contrada maggiore; poi nel 1965 apre a Roraigrande, in via del Troi, il primo negozio di alimentari che condurrà fino al 1974. Da qui si trasferisce, nel 1978, in piazza Borgomeduna, dove apre una gastronomia e un’attività alimentare all’ingrosso per fornire i ristoranti più frequentati del tempo, come l’Ottoboni e il Noncello. Per ben 35 anni condurrà con passione questa azienda commerciale assieme alla moglie Liliana, unitamente ai figli Cristina e Luca.

I funerali si terranno mercoledì 11 agosto, alle ore 16, nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe a Borgomeduna.

Espressioni di cordoglio sono giunte dall’Ascom-Confcommercio e dall’Associazione 50&Più alla famiglia Canton. «Una figura professionale e umana che non potremo dimenticare. Un imprenditore impegnato e amato dalla sua famiglia, che ha saputo dare impulso e sviluppo al comparto del commercio» hanno ricordato i rispettivi presidenti Alberto Marchiori ed Ezio Bordelot delle due associazioni di categoria.