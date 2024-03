Lutto panificio Piccinin, si è spenta Onorina Martin

PORDENONE – All’età di 85 anni è deceduta in serenità fra l’affetto dei suoi cari Onorina Martin (nella foto), per tutti conosciuta affettuosamente come Riri del panificio dei fratelli Piccinin, lo storico negozio di specialità alimentari di via Della Ferriera.

Solare, piena spirito e di vivacità è stata la colonna portante del negozio e dei tanti clienti che l’hanno vista dietro il bancone, per oltre quarant’anni assieme alla sorella Annamaria scomparsa più di un anno fa, con le sue colorate “traverse” a quadrettini.

Riri ha saputo essere innovativa anche fra i fornelli della cucina dove preparava con le sue mani il famoso baccalà, l’insalata russa e le impareggiabili “frittole” che adorava friggere per il carnevale. Molti la ricordano ancora per le sue orchidee che era solita mettere in bella vista nel negozio, fiore che per lei comunicava eleganza, bellezza, passione e amore per ogni cosa.

Oggi il panificio Piccinin, che nel 2019 ha festeggiato un secolo di attività insieme alla clientela e alla cittadinanza, è nelle mani sapienti dei figli giunti alla quarta generazione: Flavio, Flavia, Rita e Manuela, coadiuvati dai nipoti.

Le esequie saranno celebrate mercoledì 20 marzo, alle ore15.30, nella chiesa di San Giovanni Bosco; il rosario martedì alle 19.15.

Alla famiglia sono giunte le condoglianze dell’Ascom-Confcommercio, unitamente ai colleghi della categoria Panificatori che ricordano Riri con stima per la sua grande sensibilità d’animo buono.