Lutto Tubero, la collaborazione culturale con l’Ascom

PORDENONE – «E’ stata una figura di riferimento per la città, capace di trasformare la Somsi, la società di mutuo soccorso che ha guidato per 41 anni, in un ente che valorizzava la cultura. Un pordenonese doc, da sempre legato alle istituzioni e al servizio della comunità che ha saputo, assieme al suo braccio destro Rosetta Saccotelli (scomparsa recentemente e prima presidente donna in 150 anni di sodalizio, anima generosa e con grandi capacità di creare collaborazioni), dare voce con sensibilità e attenzione alle associazioni di volontariato, ai giovani e alle categorie economiche».

Così ricorda la scomparsa di Italico Tubero il past president di Confcommercio Alberto Marchiori che con il sodalizio, che oggi vanta oltre 1300 soci, ha collaborato attivamente promuovendo iniziative e rassegne culturali che hanno segnato l’attività e l’impegno fra Ascom e Somsi.

Una collaborazione sinergica svolta per diversi anni e sfociata nell’ambito di manifestazioni come la kermesse ‘Incontriamoci a Pordenone’ dove – come ricorda Lorenzo Cardin responsabile allora per le iniziative promozionali di Ascom – sono state promosse importanti mostre d’arte e fotografiche come ‘Bambini di Guerra’, omaggio a ‘Dino Buzzati pittore’ e ‘Santi di pizzo’; per non parlare del sostegno, nel 2019, dato alla lettura scenica dedicata al poeta di Recanati Giacomo Leopardi ‘Sognando l’infinito’, un viaggio sia lirico sia storico, ideato da Alberto Rossi che ne ha curato la regia e scritto i testi.

Nella foto: Italico Tubero con Rosetta Saccotelli