Manifestazione sostegno a Cecilia Sala: difendiamo diritti giornalisti

PORDENONE – Ieri, 4 gennaio, si è tenuta una manifestazione in difesa di Cecilia Sala, giornalista italiana arrestata dal regime fondamentalista islamico dell’Iran. L’accusa ufficiale è di non aver rispettato la legge islamica, ma questa motivazione appare del tutto infondata.

Cecilia Sala si trovava in Iran con un visto giornalistico regolarmente richiesto. Il suo obiettivo era realizzare un’inchiesta, intervistando attivisti iraniani e, inoltre, un esponente del regime. Tuttavia, il 19 dicembre, la polizia politica si è recata presso l’hotel in cui alloggiava e l’ha arrestata, conducendola al famigerato carcere di Evin, noto per detenere oppositori politici e dissidenti.

L’arresto della Sala non può essere separato da un altro evento avvenuto pochi giorni prima, il 16 dicembre, a Milano. Qui, presso l’aeroporto di Malpensa, le autorità italiane hanno arrestato un ingegnere iraniano su mandato di cattura internazionale emesso dalla magistratura americana per sospetti legami con il terrorismo.

In risposta, l’Iran ha deciso di arrestare una giornalista donna italiana, molto probabilmente con l’intento di proporre uno scambio di prigionieri. Questa tattica non è nuova per il regime iraniano, che in passato ha agito in maniera analoga con paesi come Svezia, Belgio, Francia, Inghilterra e persino Stati Uniti.

La madre di Cecilia Sala ha chiesto il silenzio stampa, una posizione comprensibile dal punto di vista di una madre che vuole proteggere la propria figlia. Tuttavia, come società democratica, è fondamentale opporsi a questo silenzio. Cecilia Sala era in Iran per svolgere il suo lavoro, raccogliere informazioni che avrebbero beneficiato l’opinione pubblica internazionale. Difendere i suoi diritti significa difendere i diritti di tutti noi e la libertà di stampa.

I giornalisti rappresentano una delle colonne portanti delle società democratiche, spesso rischiando la vita per informare il mondo. I loro sacrifici non devono passare inosservati. Solo in Israele, negli ultimi 15 mesi, sono stati uccisi oltre 200 giornalisti, un dato che testimonia quanto pericoloso possa essere questo mestiere.

È quindi nostro dovere sostenere Cecilia Sala e tutti coloro che si battono per la libertà d’informazione. Questa manifestazione non è solo per una donna coraggiosa, ma per un principio fondamentale: il diritto alla verità e alla libertà di stampa.

L’Italia, insieme alla comunità internazionale, deve fare tutto il possibile per garantire il rilascio immediato di Cecilia Sala e porre fine a queste inaccettabili pratiche di ricatto internazionale.

