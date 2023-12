Meduna si rifà il look per le feste, si comincia l’8

PORDENONE – Meduna si rifà il look per le feste. Il centro commerciale cittadino mette il suo abito più bello rinnovandosi per essere ancora più moderno e ancora più funzionale.

Nuovi colori accattivanti, un nuovo arredamento di luce e design e nuovi spazi sempre più ampi per accogliere i tanti momenti conviviali della clientela che frequenta il centro.

L’area interessata a questo restyling è quella dedicata alla ristorazione e quindi all’accoglienza: Bar Elixir, Bar Momenti e la biblioteca aperta spazio lettura Seminar libri. Un cambiamento che vuole essere celebrato con un invito esteso a tutti i clienti del centro fissato per venerdì 8 dicembre alle ore 11.



Un rinfresco al quale sono tutti invitati per brindare a questo nuovo passaggio di stile scelto dal centro Meduna. E nel pomeriggio spazio ai più piccoli con la scrittrice per l’infanzia Monica Frasson che accoglierà i bambini nello spazio Seminar per delle letture con “la tavola delle storie”.