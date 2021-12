Mercato cittadino: allontanati due commercianti senza certificato verde

PORDENONE – Nell’ambito dei controlli finalizzati alla prevenzione del contagio derivato dal Covid-19 la Polizia Locale di Pordenone – Cordenons, ha avviato una serie di accertamenti al mercato cittadino al fine di verificare che i commercianti e i loro dipendenti fossero tutti in possesso di certificazione verde, come prescrive la normativa. Nelle giornate di mercoledì e sabato sono state controllate oltre cento bancarelle e solo per due operatori si è riscontrata la mancanza del c.d. “Green Pass”.

“Sono cittadino Veneto e rappresentante diplomatico, individuo tutelato in Diritto Internazionale”. Con questa motivazione un ambulante del mercato cittadino, alla richiesta degli agenti di esibire la certificazione verde obbligatoria, rifiutava di mostrarla, paventando di essere un libero cittadino e mostrando una presunta atto rilasciato da un Comune del Veneto. Nonostante la riluttanza del commerciante, gli agenti sanzionavano l’attività per il mancato rispetto della normativa anti Covid-19 e intimavano all’ambulante di allontanarsi dal mercato.

Oltre alla situazione sopra descritta, un altro commerciante veniva sanzionato per mancanza di certificato verde e anche per lui scattava la sanzione con l’obbligo di lasciare il posto. Con la ripresa dei contagi il personale della Polizia Locale continuerà a monitorare il territorio in maniera più intensa, al fine di far rispettare le normative anti contagi.

Sempre durante le giornate di mercato, è stata sanzionata anche una persona che, impedendo la libera circolazione sui marciapiedi del centro cittadino, chiedeva insistentemente la questua. Per lei è scattato anche il Daspo Urbano e la segnalazione alla Questura di Pordenone per il divieto di accesso nelle aree del centro città.

Il commento Vice Sindaco Emanuele Loperfido: “la normativa in vigore consente alle attività economiche ed ai cittadini di non subire restrizioni. Questo ci permette di vivere una quotidianità e l’avvicinamento al Natale, quasi nella normalità, a differenza dello scorso anno quando rimbalzavamo da zona rossa ad arancione, stando tutti in casa e dovendo rispettare il coprifuoco.

Ecco che con queste regole è importante anche la funzione di controllo da parte della Polizia Locale, perché il rispetto delle stesse consente alla gran parte dei cittadini, vaccinati e rispettosi regole, di poter vivere una quotidianità quasi normale ed all’economia, al commercio e alla ristorazione, di non subire contraccolpi che potrebbero essere fatali”.