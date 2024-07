Morto Aurelio Molaroni, aveva gestito la pasticceria Don Bosco

PORDENONE – Ancora un lutto nel mondo del commercio cittadino. Aurelio Molaroni, 77 anni, per quasi 42 anni alla guida della pasticceria Don Bosco di viale Grigoletti, si è spento al Cro di Aviano, lasciando nel dolore il fratello Luciano, i familiari e quanti lo hanno conosciuto nei numerosi anni di attività grazie alla sua gentilezza e professionalità in uno dei locali storici più rilevanti di Pordenone, proprio di fronte al collegio dei Salesiani. A fine ottobre 2021 aveva deciso di passare la mano, dopo tanti anni di lavoro, e andare in pensione.

Da quel momento, finché la salute gliel’ha permesso, si è dedicato all’aiuto dei malati oncologici: era volontario per il Centro di riferimento oncologico di Aviano (andava personalmente in aeroporto a prendere pazienti venuti a curarsi da ogni parte d’Italia per accompagnarli nelle strutture di residenza in attesa delle cure).

Ad Aurelio non sono mancati momenti difficili e dolorosi: oltre alla scomparsa della moglie Luciana, anche il figlio Francesco è morto in seguito a una malattia.

Per sua espressa volontà, l’ultimo saluto ad Aurelio, per tutti Elio, avrà luogo con una cerimonia che si terrà domani alle 16.30 nella Sala del commiato della Prosdocimo Funeral Home 2 a Pordenone, alla quale seguirà cremazione.

Eventuali offerte in suo ricorso saranno devolute al Centro di riferimento oncologico di Aviano.