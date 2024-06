Morto Claudio Della Pietra: Tomasello (Pd), era stimato da tutti

PORDENONE – Lutto nel mondo della politica. È morto il 3 giugno il segretario del Partito democratico di Azzano Decimo Claudio Della Pietra.

“La notizia ci ha colti impreparati e addolorati. Claudio era un amico e un compagno stimato e amato da tutti, un punto di riferimento importante per la nostra comunità. Il suo impegno, la sua dedizione e la sua passione per la politica e per i valori del PD saranno un ricordo indelebile per tutti noi. In questo momento di grande tristezza, l’intera comunità attorno alla famiglia a cui esprimiamo le nostre più sentite condoglianze”.

Il segretario della federazione provinciale del PD di Pordenone Fausto Tomasello esprime il cordoglio del partito per l’improvvisa scomparsa del segretario del circolo Pd di Azzano Decimo, Claudio Della Pietra. “E’ sempre stato in prima linea in tutti gli appuntamenti – ricordano nel partito – interessato e sensibile, attivo fino all’ultimo”.

Si unisce al cordoglio la segretaria regionale Pd Fvg Caterina Conti, ricordandolo come “uomo generoso, appassionato del bene comune, pieno di interessi, mi aveva colpito per la sua intelligenza ricca di umanità”. Anche il presidente dell’assemblea regionale Pd Franco Lenarduzzi esprime “vivo sentimento di gratitudine per il suo generoso impegno”.