Mostra Turismo a Fumetti, inaugurazione sabato 14 al Best Western

PORDENONE – Gli straordinari paesaggi delle valli del Natisone e dei laghi di Doberdò e Pietrarossa fanno da cornice al quarto volume di Turismo a Fumetti, il progetto che vede assieme Palazzo del Fumetto e Regione Fvg per valorizzare gli angoli più suggestivi del Friuli Venezia Giulia.

Le tavole illustrate da Valentina Angelone con la sceneggiatura di Francesco Matteuzzi saranno esposte nella hall d’ingresso del Best Western Plus Park Hotel di via Mazzini a Pordenone in una mostra visitabile gratuitamente da sabato 14 settembre a domenica 3 novembre 2024.

Diciassette le tavole in esposizione, che narrano la storia di Ivan e di una misteriosa bambina che lo accompagna alla scoperta dei luoghi dell’infanzia della madre, recentemente scomparsa. Assieme a loro, il papà di Ivan, la zia e Gjan, il pupazzo del bambino e suo fedele amico immaginario, il cui nome deriva dal folletto dei boschi della tradizione friulana, curioso per natura e determinante nei momenti d’avventura.

Quella tra il Palazzo del Fumetto e Best Western Plus Park Hotel è una collaborazione che si rafforza negli anni, in un’ottica di promozione del territorio e di volano turistico per favorire la conoscenza degli angoli più suggestivi della regione, Oltre all’esposizione, la collaborazione fra le due eccellenze del territorio si realizza anche attraverso il recupero e il riutilizzo dei materiali di allestimento dismessi delle mostre del Palazzo del Fumetto che, in un’operazione di sostenibilità, vengono sapientemente trasformati e recuperati per abbellire e personalizzare le stanze dell’hotel che, di fatto, ne ha dedicato un intero piano.

L’inaugurazione della mostra è in programma alle 18.30 di sabato 14 settembre, a ingresso libero.