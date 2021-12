Natale 2021, le regole per pubblici esercizi e negozi di vicinato

PORDENONE – Sabato 4 dicembre alle 18 in piazza XX Settembre il via “simbolico” ma concreto a tutte le manifestazioni organizzate in centro e nei quartieri, per le festività natalizie di quest’anno, con l’accensione dell’albero, l’inaugurazione della pista di pattinaggio e l’apertura casette, notoriamente particolarmente frequentate.

A tal proposito per incrementare ulteriormente la frequentazione dei luoghi di aggregazione, nel

rispetto delle disposizioni relative all’emergenza sanitaria, su proposta dell’ assessore al commercio Emanuele Loperfido, la giunta comunale di Pordenone retta dal sindaco Alessandro Ciriani, ha stabilito alcune direttive per i pubblici esercizi e ai negozi di vicinato dell’intero territorio comunale durante il periodo natalizio.

Tutti i pubblici esercizi, bar, ristoranti, trattorie e simili, che già sono titolari di un’autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico, possono installare nell’area già concessa (dehor), alberi di Natale, presepi, decorazioni, spine per bibite, non solo nel centro storico, ma in tutto il territorio comunale, inclusi i singoli quartieri.

Nel dehor possono installare solamente una casetta di Natale per ogni pubblico esercizio, è vietata la

vendita di superalcolici ed è consentito il commercio solamente di prodotti tipici. Inoltre nell’area del plateatico o area autorizzata, oltre a tale casetta, non potranno essere posizionati tavoli, sedie, ombrelloni e/o suppellettili varie.

I negozi sul territorio comunale possono installare, previa autorizzazione all’occupazione di suolo

pubblico, attrezzature, arredi, alberi, o altri elementi che richiamano il Natale, compatibilmente con le misure di sicurezza e per una superficie massima di m² 0,50. In caso di installazioni di attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande deve essere prodotta la notifica igienico alimentare direttamente allo sportello unico attività produttive (SUAP), tramite procedura telematica.

Le disposizioni resteranno in vigore fino alla fine delle festività.