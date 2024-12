Natale a Pordenone, eventi dal 20 al 23 dicembre

PORDENONE – Pordenone si illumina di magia per il Natale 2024 con un programma ricco di eventi pensati per grandi e piccini. Dal 29 novembre 2024 al 6 gennaio 2025, la città si trasformerà in un magico villaggio natalizio, offrendo un’ampia gamma di attività culturali, musicali, teatrali e di intrattenimento.

Ecco alcuni degli eventi più importanti in programma:

Venerdì 20 dicembre

Il weekend si apre con il consueto appuntamento con le letture ad alta voce accessibili a tutti i bambini da 3 a 6 anni “Piccole parole di carta senza barriere” in edizione natalizia, che si terrà alle ore 17:00 in Biblioteca civica, Sezione Ragazzi.

Sempre alle ore 17:00, nell’ex tipografia Savio di via Torricella, concerto “Giovani ed il Natale”, coinvolti gli studenti delle Associazioni del territorio.

Musica dance in piazza XX Settembre dove, dalle ore 19:30, DanceMania 90-2000 farà ballare tutti con la musica che ha segnato un’epoca insieme a dj Pier Fedeli e all’animazione di Roboled e del corpo di ballo di DanceMob.

Concerto di Natale dell’Associazione Farandola alle ore 20:00 nella sala parrocchiale di Borgomeduna.

Sabato 21 dicembre

Alle ore 10:30 al Civico 17 in viale Dante, baby care, laboratori creativi e storie magiche per bambini da 0 a 10 anni.

Nella biblioteca della Bastia del Castello di Torre, dalle ore 15:00 laboratorio creativo “Aspettando il Natale” per bambini dai 5 anni in su.

Alle 15:30 si rinnova l’appuntamento con baby care e laboratori creativi per bambini 3-10 anni in Biblioteca civica, Sezione Ragazzi.

Bambini e famiglie al cinema Don Bosco alle ore 15:30 per la proiezione di “Oceania 2”.

In Largo Cervignano alle ore 16:00 “Natale insieme”, letture, racconti e premiazioni dei lettori a cura del Gruppo Teatro Pordenone Luciano Rocco e l’Associazione Leggo anch’io.

Alle ore 17:00 a Palazzo Montereale Mantica “Classicismo Viennese”, concerto con musiche di Haydn, Beethoven e Schubert. Ingresso gratuito con prenotazione.

Alle ore 18:00, sotto la Loggia del Municipio, concerto di Natale dell’Associazione Filarmonica Città di Pordenone con l’ensemble di clarinetti del gruppo Bb Quartet.

Dalle ore 19:00, il sabato italiano in piazza XX Settembre è con la musica di Dj Davide Zanetti e il live dei ROTTIXCASO-883 Tribute Band.

Già sold out il terzo appuntamento commemorativo “Parlami per Sempre” alle 20:30 al Capitol, concerto dedicato al ricordo della compianta Elisabetta Imelio, voluto dai Sick Tamburo di Gian Maria Accusani e organizzato assieme dall’Associazione culturale Il Deposito.

La musica di Vivaldi in quattro concerti per violino solista e archi con la pordenonese Erica Fassetta accompagnata dall’Ensemble Fadiesis alle ore 20:45, all’ex convento di San Francesco.

Domenica 22 dicembre

Domenica di mercati e mercatini: quello cittadino straordinario e tante occasioni in città per gli ultimi regali di Natale con il Mercatino dell’antiquariato e il Mercatino solidale di Vip Claunando, nelle vie del centro.

Si apre ufficialmente “Sul guardare”, una stagione di mostre fotografiche e un ricco programma di eventi che inizierà con due mostre dedicate a due grandi maestri della fotografia, Italo Zannier e Bruno Barbey, in Galleria Harry Bertoia.

Alle ore 9:30 festa di Natale della scuola Rosmini con la partecipazione dell’Associazione Festa in Piassa.

Alle ore 15:30 al Civico 17 in viale Dante, baby care, laboratori creativi e storie magiche per bambini da 0 a 10 anni.

Visita guidata per grandi e piccini al Museo di storia naturale con “Tesori della terra. Un viaggio nella biodiversità del nostro territorio” alle 15:30.

Bambini e famiglie al cinema Don Bosco alle ore 15:30 per la proiezione di “Oceania 2”.

La Filarmonica Città di Pordenone allieta l’atmosfera con le tradizionali carole natalizie itineranti “Walking Xmas” per le vie del centro dalle ore 16:00.

Spettacolo del Centre Du Ballet sulla musica iconica de “Lo Schiaccianoci” di Čajkovskij. Due esibizioni, ore 17:00 e 21:30, all’Auditorium Concordia.

Alle ore 17:00 concerto di musica blues, soul, pop “Bluestone”, con il duo piano e voce più batteria in corso Garibaldi.

Dalle ore 19:00 in piazza XX Settembre “Domenica in bassa quota” con kilometrozero arriva alle Casette. Ospite speciale Albert Marzinotto.

Le Meccaniche Celesti Quintet, concerto omaggio a Franco Battiato, ripercorre l’esperienza musicale, filosofica e spirituale dell’artista alle ore 20:30 nella parrocchia San Francesco d’Assisi.

Si alza il sipario alle ore 20:45 al Teatro Verdi per il tradizionale concerto di Natale omaggio alla città, quest’anno in scena i classici della musica rock e pop dagli anni ‘50 ad oggi. Musiche dei Queen, Davide Bowie, Bryan Adams, Michael Bublè, Frank Sinatra con Milan Devinne e la Pordenone Vocal Ensamble, Orchestra da camera di Pordenone, direttore Emanuele Lachin.

Arpa, violino, voce, musica elettronica nel concerto di Bethany Ley alle ore 21:00 per Scenasonica live all’ex convento di San Francesco.

Lunedì 23 dicembre

La settimana si apre alle ore 10:00 con le letture di fiabe per bambini da 0 a 6 anni del progetto “Matilda, mi racconti una storia?” in edizione natalizia, al Centro Famiglie di corso Garibaldi 8.

Alle ore 17:00 in Biblioteca civica, Sezione Ragazzi, “Un Natale fatto ad arte”, laboratorio creativo per bambini da 6 a 11 anni a cura di Eupolis.

La musica dal vivo invade il centro città con Gospel on the roads, concerti gospel, blues e soul per le vie e nelle piazze dalle ore 17:00 fino a tarda sera, tutti a ingresso gratuito.

Alle ore 17:00, al Centro Famiglie in corso Garibaldi, “Quali sono i corpi giusti e chi lo decide?” primo appuntamento del progetto “3X3: Noi e gli Altri”, iniziativa che esplora il potere della letteratura nel combattere gli stereotipi e i pregiudizi sociali, attraverso gruppi di narrazione e laboratori.

Per info, dettagli e prenotazioni consultare il sito natale.comune.pordenone.it