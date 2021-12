Natale a Pordenone, gli appuntamenti dal 14 al 16 dicembre

PORDENONE – Questi, gli appuntamenti del Natale a Pordenone, dal 14 al 16 dicembre.

Martedì 14

Alle 16.15 nella sezione ragazzi della biblioteca civica, con i laboratori dedicati ai bambini da 6 a

11, a cura di Mara Prizzon di Eupolis, si colora il Natale, così da calarsi completamente nell’ atmosfera di festa. Dopo la lettura di due libri: Le più belle avventure del Piccolo Babbo Natale di Anu Stohner e Lettere da Babbo Natale di J.R.R. Tolkien, prenderà avvio l’attività laboratoriale che offrirà ai bambini l’occasione di accrescere la propria immaginazione e creatività attraverso l’uso di colori, colle, carte argentate e dorate, ritagli di stelle, lune, addobbi e tanto altro, nell’attesa che arrivi Babbo Natale.

Dalle 15 alle 18 il laboratorio creativo rivolto ai bambini a partire da 5 anni sarà allestito anche in Biblioteca di quartiere in Bastia del Castello a Torre; repliche previste anche il giovedì e il sabato. La musica invece sarà celebrata al teatro G Verdi alle 20.30 con i concerti brandeburghesi di Bach e le Kammermusiken di Hindemith a cura dell’ orchestra di Padova e del Veneto.

Mercoledì 15

Gli eventi di mercoledì si concentrano nel pomeriggio e nella sera. Alle 17.30 in sala T Degan della biblioteca civica verrà presentato il libro di Alberto Magri “Tethyshadros. Studi e visioni artistiche sul Tempo profondo” che racconta con immagini mondi scomparsi e lontani nel tempo.

Come poteva apparire il Friuli Venezia Giulia di 70 milioni di anni fa e quali creature che lo abitavano? Alberto Magri, artista e restauratore cerca di dare una risposta , presentando un protagonista eccezionale: il Tethyshadros insularis, un dinosauro che ha calpestato il nostro territorio in un’epoca remota che quasi si fatica a concepirla, un’era in cui l’intero territorio “italiano” era in realtà una specie di arcipelago simile alle Bahamas. Qui viveva, appunto, questa affascinante creatura di cui è stato rinvenuto lo scheletro pressoché intero negli anni Novanta del secolo scorso.

L’Associazione Festa in Piassa nell’ambito delle omonime “Festività “ accenderà l’albero di Natale alle 17.30 nel parcheggio di via Carducci a Villanova. La manifestazione sarà allietata dai canti degli alunni della scuola primaria “A. Rosmini”.

In piazza della Motta alle 18 la POP BAND SMCP della Scuola di Musica Città di Pordenone, composta da Nancy Fiumara, voce, Aurelio Tarallo alla chitarra e Paolo Jus e Alberto Ravagnin alle tastiera proporrà musica soul, pop, jazz e natalizia.

Ancora musica ma di altro genere alle 20.30 all’ex converto di San Francesco. La Segovia Guitar Academy, prestigiosa scuola chitarristica che rientra tra le proposte formative della scuola di musica Polinote di Pordenone, presenta alcuni giovani solisti e il New EnArmonia Guitar Ensemble. Un progetto con musiche Bach, Weiss, Carcassi, Ponce, Tansman, Elfman, Queen suonate da allievi e docenti.

Al Teatro Verdi invece alle 20.30 spazio agli appassionati della musica classica con il secondo appuntamento dei Concerti brandeburghesi di Bach e le Kammermusiken di Hindemith con L’Orchestra di Padova e del Veneto.

Giovedì 16

La Quinta edizione TORREfAZIONE finalizzata alla raccolta di fondi destinati all’attività sociale giovanile del quartiere di Torre e al progetto “Sostegno Scolastico” curato dalle Caritas delle parrocchie di Torre, è in programma per giovedì 16 dalle e 8:30 alle 12 in piazza Lozer. Durante la manifestazione, ospite di “Agrizero” , sarà offerto il caffè fatto con la super moka da 200 tazzine.

Presso le Parrocchie di Sant’Agostino e dei Santi Ilario e Taziano saranno allestiti banchetti dedicati allo stesso scopo e si potrà versare un contributo ottenendo in omaggio una confezione da 250 gr. di ottimo caffè.

“Aspettando il Natale” le volontarie dell’Associazione Il Castello di Torre animeranno i laboratorio creativi rivolto ai bambini a partire da 5 anni dalle 15 nella biblioteca della Bastia.

All’Oratorio di Vallenoncello invece dalle 17 alle 18 Fabio Scaramucci di Ortoteatro racconterà una fiaba dal sapore antico per tutti i bambini di oggi e di ieri. “ C’era una volta un soldato che tornava dalla guerra. Lungo la strada, incontrò una vecchia strega che gli promise denaro in cambio del suo aiuto. Se ti calerai nel tronco vuoto di quest’albero diventerai ricco!” gli disse. Gli parlò di tre porte, di tre tesori e di tre cani che li custodivano”.

Nell’attesa del Natale, dalle 17:30 alle 20, la musica che si muove percorrerà le vie del centro storico della città, propagando nell’aria un’esperienza unica: protagonista la Christmas on the street, il live show itinerante dei BANDÁRO.

Il Concerto DJ Set organizzato dalla Scuola di Musica Città di Pordenone sarà in Piazza della Motta alle 18 mentre l’esibizione del Gruppo di ottoni costituito di una decina di giovani allievi della Scuola di Musica “L. Mascagni” della Filarmonica città di Pordenone, si esibirà in piazza Risorgimento alle 18.30.

Sarà presentato un repertorio di musiche natalizie e di film.

In piazza XX Settembre, nell’ambito di “Birra Castello Music Festival” , dalle 19 alle 21 è in programma la diretta radiofonica su Radio Peter Pan e dj set con Dj Edo.

Per la Rassegna Natale a Pordenone, alle 20.30 all’ex convento di San Francesco , i giovani allievi della Scuola di Musica Polinote proporranno il concerto di musica moderna dal repertorio natalizio.

Alle 21 all’Auditorium Concordia prende l’avvio la 18a rassegna internazionale di musica gospel e spiritual.

La formazione The Golden Voices Of Gospel, guidata dal direttore musicale Reverendo Dwight Robson, è una delle più rappresentative nel suo genere con un repertorio che ripercorre i temi della grande tradizione sino alle espressioni con timbriche più contemporanee, un vero e proprio viaggio denso di gioia e spiritualità, fino alle radici del genere. Fra le collaborazioni del gruppo figurano alcune delle più grandi star internazionali come ad esempio Michael Jackson, Mariah Carey, Helene Fischer e molte altre.

Il loro sound energico, i grandi slanci vocali e la dirompente propulsione delle loro voci conquistano il pubblico in ogni loro spettacolo in giro per il mondo. Durante la serata saranno raccolte offerte libere a favore della Associazione Famigliari Alzheimer Pordenone Onlus. Sono previsti degli interventi in lingua friulana, lingua riconosciuta e tutelata anche dall’Unione Europea in quanto lingua propria della ”minoranza linguistica friulana”. A cura della compagnia teatrale “I Tecknicolor”.