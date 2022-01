Natale a Pordenone, gli eventi dell’8 e 9 gennaio

PORDENONE – Questi, gli eventi del Natale a Pordenone, l’8 e 9 gennaio.

Sabato 8 gennaio, “Clifford – Il grande cane rosso” è il film di animazione della rassegna cinematografica Cinemazero

KIDS che verrà proiettato alle 16 al Cinema Don Bosco. Un uomo anziano molto eccentrico regala alla piccola Emily un simpatico cagnolino rosso con una caratteristica particolare: cresce in base a quanto affetto la piccola padrona gli darà. Emily, però, non immagina che sia “letteralmente” così e il giorno dopo scopre che

durante la notte il cane è diventato enorme, provocando un bel po’ di caos. Insieme allo zio Casey la bimba proverà a risolvere la situazione prima che la madre torni a casa.

Nell’ambito dell’iniziativa “Birra Castello Music Festival”, la musica degli anni ’90 e le sonorità house

e deep, curate del DJ Ale Zec, si diffonderanno dalle 18 in piazza XX Settembre.

Nel vicino teatro comunale G. Verdi alle 20.30 andrà in scena “Piazza degli eroi” dalla forte essenza

teatrale.

Domenica 9 gennaio, il durevole e multiforme programma di eventi della rassegna di eventi “Natale a Pordenone”, si concluderà con il teatro.

Al comunale G. Verdi, la rappresentazione di “Piazza degli eroi” verrà riproposto alle ore 16.30. Nell’ambito della 22° Rassegna Regionale di Teatro Popolare invece, l’Auditorium Concordia in via Interna dalle ore 16 alle 18.30 ospiterà il Gruppo Teatro e Musica “Parole Note” di Roveredo in Piano che metterà in scena la commedia “Solo una vecchia mansarda” di Valerio Di Piramo con la regia di Alessandro Gennaro. Il Conte Cesare ed il suo servo Ettore, entrambi trapassati, vivono l’eternità nella mansarda di un vecchio

castello, gestito dall’anziana governante.

Andato in eredità al nipote del conte Ugo, il maniero dovrà subire dei restauri voluti dalla giovane e procace Franca, moglie di quest’ultimo, affiancata da sua sorella Carla. Le due donne giovani e belle, provocano il riaccendersi dei sensi, ormai sopiti da tre secoli, dei due fantasmi che in un susseguirsi di situazioni paradossali finiranno col dover cambiare il proprio stile di…vita!

Alle 16.30 nella sala dell’oratorio del Santuario B.V. delle Grazie nel quartiere San Gregorio, l’Associazione Teatrale “I Gjats” di Basiliano presenta: “Provaci tu!” , testo e regia di Matteo Di Betta. Una sgangherata compagnia teatrale sta preparando uno spettacolo, ma per un clamoroso errore dello stralunato

regista, invece del “presepe vivente” si sta lavorando sulla “passione di Cristo”. Scoperto l’equivoco da un parroco infuriato, inizia una corsa contro il tempo per riarrangiare il copione, modificare tutti i ruoli dei protagonisti e soprattutto per tirare giù l’attore che interpreta Gesù, rimasto attaccato troppo stretto alla croce.

A condire il tutto piccole invidie, scaramucce, attori improvvisati e tutti gli imprevisti tipici di una compagnia teatrale. Spettacolo organizzato da EtaBeta Teatro con il sostegno di Comune di Pordenone, Fita-Uilt e Regione FVG, in collaborazione con Uilt Fvg.

Per rallegrare le festività ed offrire momenti di leggerezza e spensieratezza, il programma di “Natale a Pordenone”, ha portato nelle vie e nelle piazze del centro e nei quartieri concerti proponendo musica di vario genere, intrattenimento, aggregazione presso le casette nelle tre piazze cittadine di cui in Piazza della

Motta e piazza Risorgimento per la prima volta, iniziative di carattere culturale e ludico dedicate ai bambini

ed altro ancora.