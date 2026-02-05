7.9 C
Pordenone
giovedì , 5 Febbraio 2026
Neonis d’assalto anche contro Sacile

Pordenone
Aggiornato:
luca Zigiotti
By luca Zigiotti

Conclusa con un ragguardevole 3-0 la tripletta di trasferte fra Veneto e Friuli, la Neonis torna per la sesta di ritorno nell’accogliente Bombonera di Vallenoncello sabato sera al consueto orario delle 19:00, per l’arbitraggio del triestino Covacich e dell’udinese Cesco.

L’avversario di Kuvekalovic e compagni è sulla carta uno dei più indicati per un rientro soft: quell’Humus Sacile che, con 12 punti in classifica, è attualmente penultimo, e che nel 2026 ha vinto un solo match sui cinque disputati. Un match pesante, però: l’hanno vinto ad Ormelle, scippando ai veneti, quarta forza del campionato e fra i favoriti per la promozione, la vittoria negli ultimi secondi di gioco.

Certo, le Aquile viste nelle ultime tre settimane sembrano di un’altra categoria rispetto ai liventini martellati dagli infortuni: il +57 di differenza punti dice molto, ma la pelle dell’orso va venduta solo dopo, come la gara con San Donà di Piave ricorda. Va detto anche che il Girardo tutta sostanza ammirato a Corno di Rosazzo sta aggiungendo quella presenza sotto canestro che Sacile oggi non ha.

In caso di successo, occhi puntati domenica su Cordenons, che riceve Cividale U19: se i ducali vincono, il primo posto nel girone per la Neonis è praticamente cosa fatta.

