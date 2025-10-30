Neonis e Humus Sacile festeggiano Halloween sul parquet

La notte di Halloween si possono fare tante cose strane. “Dolcetto o canestro” è forse quella più strana di tutte, ed è quella che tocca alla Neonis Vallenoncello, attesa il 31 ottobre alle 21:15 al PalaMicheletto di Sacile dalla Humus per il suo primo derby della stagione, anticipato su richiesta dei padroni di casa.

Dopo aver conquistato la vetta della classifica, in coabitazione con Caorle, le Aquile sono chiamate a mantenere il primato, forti della fiducia derivante dalla affermazione di sabato scorso contro Corno di Rosazzo.

I grigi Gorza (Go) – Luchesi (Ts) che sorveglieranno il match, si troveranno a dirigere una partita tutt’altro che scontata: i liventini sono in fiducia dopo due vittorie di peso, ed hanno quasi completamente svuotato l’infermeria, avendo recuperato Di Prampero e Johnson. Sacile è una squadra a trazione posteriore, ispirata dal trio Gri – Vendramelli – Di Prampero (60% finora dei punti complessivi), ma pecca un po’ di centimetri, e soprattutto peso, sotto le plance.

Un rifornimento costante di palloni sotto il ferro per Kuvelalovic e Piarchak potrebbe fare la differenza per le Aquile. Partita nella partita, poi, è quella che giocherà Crestan. L’ala Neonis l’anno scorso aveva sfidato l’Humus con la maglia di quella Martinel Sacile che vinse a sorpresa la C, prima di sciogliersi dopo la prematura scomparsa del presidente Barzan.