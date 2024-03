Nuova sede della Polizia locale: inizio dei lavori

PORDENONE – Sono in partenza i lavori di rigenerazione dell’ex Provveditorato agli Studi, situato all’angolo con via Molinari, nel quale verrà ospitata la nuova sede della Polizia Locale.

​Il Comando è attualmente ubicato in un posto non servito dagli autobus e difficile da raggiungere, soprattutto per le persone anziane e per coloro che non hanno l’auto.

Di fronte a questa constatazione l’Amministrazione ha deciso già da qualche anno di spostare il Comando in un luogo più strategico, che sia più vicino a dei luoghi sensibili come le scuole e soprattutto facilmente raggiungibile da tutti i cittadini. Si è pensato quindi all’ex Provveditorato, una bella struttura dismessa che necessita di un completo restyling, sia dal punto di vista estetico che funzionale e di sicurezza.

​Rientrando nel Programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024, la riqualificazione dell’edificio avrà un costo complessivo di 2 milioni 330 mila euro, di cui 380 mila finanziati dalla Regione FVG e 500 mila dal PNRR. A questi andranno sommati altri 300 mila euro per i nuovi arredi, l’armeria e i collegamenti delle sale operative.

​L’edificio si presenta in buono stato di conservazione generale, sebbene sia necessario effettuare una serie di lavori sulle coperture degradate, sugli spazi interni, sulle pavimentazioni e sull’impiantistica elettrica e meccanica.

Verrà ripristinato un locale garage interrato contenente circa 15 posti per le auto di servizio, a cui si aggiunge un parcheggio di 8 posti auto nell’area esterna retrostante il fabbricato.

Internamente, un ascensore servirà tutti i piani, eliminando così le barriere architettoniche. Saranno riqualificati l’auditorium da 50 posti e la sala riunioni e realizzate un’armeria e degli spogliatoi.

​«L’operatività stessa delle nostre pattuglie – spiega il sindaco Alessandro Ciriani – diverrà più semplice. Infatti, mentre prima era necessario per loro compiere un percorso davvero tortuoso per arrivare in centro città o per raggiungere i quartieri, ora l’ubicazione del nuovo Comando di Polizia locale consentirà ai nostri agenti di raggiungere i vari quadranti di Pordenone in maniera decisamente più rapida».

​I lavori, in partenza nei prossimi giorni, si concluderanno nell’estate 2025 e consentiranno alla Polizia Locale di poter godere di una sede più efficiente e attrezzata per svolgere al meglio i compiti a supporto della cittadinanza.