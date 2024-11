Nuovo autobus in via Piave per gli studenti della Lozer

PORDENONE – Per agevolare gli studenti della scuola Lozer nel prendere l’autobus di linea dopo il suono della campanella delle 13.45 che segna il termine delle lezioni, è stata aggiunta una corsa con fermata in via Piave 91 – a circa 200 metri dalla scuola – alle ore 13.52.

​In seguito alla segnalazione di diversi genitori, il Comune si è subito attivato facendo da intermediario tra la scuola e ATAP per risolvere tale situazione. Ora, grazie all’aggiunta di questa corsa, i ragazzi che non riusciranno a salire sull’autobus che si ferma in via Piave alle 13.47, potranno usufruire di quello che passa alle 13.52.

​

Una misura che viene incontro alle necessità degli studenti, supportando genitori e nonni (altrimenti costretti a recarsi in auto a scuola per portare a casa i propri ragazzi) e contribuisce a snellire il traffico dell’ora di punta su via Piave.