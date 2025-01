Oncologia Pordenone: Tomasello (Pd), da ‘patrioti’ solo faccia feroce

PORDENONE – “I ‘patrioti’ di Pordenone hanno fatto la faccia feroce e non hanno avuto nemmeno il coraggio di schierarsi con il sindaco di Gorizia. Siamo profondamente delusi dal voto favorevole del vicesindaco reggente Parigi al piano oncologico regionale.

Si fatica a non credere che questa decisione sia stata presa a soli scopi elettorali, mettendo a rischio la sanità del territorio pordenonese. La battaglia per la tutela della salute è una questione identitaria per la comunità e l’amministrazione Parigi e dando il via libera a questo piano sono state tradite per l’ennesima volta le aspettative e le necessità del territorio. E’ una decisione che solleva forti preoccupazioni in merito al futuro dei servizi sanitari locali e al loro impatto sulla salute dei cittadini pordenonesi: sarà il momento, si ricordi chi ha voluto tutto questo”.

Lo dichiara il segretario della Federazione Pd di Pordenone Fausto Tomasello, dopo che oggi al CAL è stato approvato a maggioranza il Piano oncologico regionale, che prevede lo stralcio della tabella dei servizi chirurgici.