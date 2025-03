Ortogiardino e Cucinare, in arrivo il weekend finale

PORDENONE – E’ giunta al weekend finale la 44^ edizione di Ortogiardino, Salone della floricoltura, orticoltura, vivaismo in programma alla Fiera di Pordenone fino a domenica 9 marzo.

In fiera tutto è pronto per soddisfare la voglia di shopping verde dei visitatori: 25.000 mq di aree espositive, 8 allestimenti a giardino con piante ad alto fusto, giochi d’acqua e arredo esterno di design, 300 stand commerciali curati da vivai, floricoltori, rivenditori di bulbi e sementi, concimi, attrezzature per il giardinaggio, mobili per esterni.

E’ atteso tanto pubblico in fiera perché, dopo il successo del 2024 quando gli ingressi alla Fiera di Pordenone hanno superato quota 60.000, si riconferma l’abbinata di Ortogiardino con Cucinare, Salone dell’enogastronomia di qualità che si tiene in contemporanea nei padiglioni 5bis/ter che porta in fiera in 3.000 mq coperti, più di 80 espositori con prodotti di eccellenza delle filiere agroalimentari locali e nazionali.

In questi giorni si respira un clima internazionale alla Fiera di Pordenone: sono in arrivo ad Ortogiardino e Cucinare più di 6.000 i visitatori da Slovenia, Croazia e Austria con viaggi organizzati dalle agenzie turistiche che includono ormai da anni questi eventi come tappa dei loro tour nel Nordest Italia. Le manifestazioni sono anche un’occasione di aggregazione per associazioni di disabili ed anziani che abitualmente visitano i padiglioni della fiera. Più di 1000 le richieste già ricevute.

Il successo di Ortogiardino e Cucinare è legato anche al ricco programma di eventi che hanno come punta di diamante l’Arena “Pordenone with Love” dove si tengono in questi giorni più di 30 eventi, tutti gratuiti con il biglietto della fiera, tra show cooking, degustazioni, master class, presentazioni e tanto altro ancora.

In onore alla giornata internazionale della donna gli appuntamenti di punta del secondo weekend in fiera sono tutti al femminile. Sabato 8 marzo, Cucinare ospiterà Giulia Biondi, affermata divulgatrice dell’alimentazione sana e bilanciata, dottoressa in Biologia della nutrizione, e docente di Alimentazione e Chimica degli alimenti.

Accompagnata da Valentina Gasparet, curatrice di Pordenonelegge, l’ospite presenterà il suo fortunatissimo metodo di alimentazione, al centro del nuovo volume La cucina di Bilanciamo. «Nessun cibo è proibito», spiega il metodo della dottoressa Biondi: è arrivato il momento di dimenticare le diete massacranti, le rinunce proibitive e i pasti senza gusto in favore di piatti bilanciati e sfiziosi. Donne protagoniste anche nell’incontro a cura del Circolo Della Cultura e delle Arti di Pordenone in programma domenica 9 marzo alle ore 16.00.

Sara Papa, la signora che ha fatto mettere l’Italia con le mani in pasta, opinion leader, docente, autrice e conduttrice di programmi TV, torna sul palco della Fiera Cucinare accompagnata dalla giornalista Paola Dalle Molle, per presentare i suoi due libri pluripremiati: Buono Sano Naturale – Ricette e consigli per il benessere, Lievito Madre Vivo – Un regalo di Madre Natura che usiamo da millenni.

Al termine della presentazione, Sara realizzerà un impasto speciale con lievito madre e una degustazione esclusiva di un pane speciale servito con olio e accompagnato da vini del territorio.

Ortogiardino+Cucinare, Fiera di Pordenone 1 – 9 Marzo 2025

Orari di apertura: Lunedì – Venerdì: 14.00 – 19.00 Sabato e Domenica: 9.30 – 19.00

www.ortogiardinopordenone.it