Overtime Festival 2023: premiato Marco Michelin

MACERATA – Successo a Overtime Festival per i giovani Marco Michelin (attuale social media manager del Cosenza Calcio in Serie B, ed ex responsabile della comunicazione del Pordenone Calcio) e per il giornalista Daniele Bartocci, premiati in occasione della 13^ edizione del Festival Nazionale del Giornalismo Sportivo e Racconto, uno degli eventi calcistici più rilevanti e longevi del panorama italiano.

La premiazione Overtime Web Festival si è tenuta in queste ore all’Università di Macerata, anticipata dal seminario “La fantasia sui social che infiamma la passione sportiva” organizzato da Unimc e presieduto dai Prof. Giacomo Gistri e Michele Spagnuolo (Unimc).

Marco Michelin, nato a Pordenone, ospite del convegno (nella foto istituzionale by PhotoGiò insieme a Daniele Bartocci), è stato premiato per il grande lavoro svolto nell’ambito del palcoscenico sportivo social, mentre Bartocci ha ricevuto il riconoscimento per l’eccellente operato all’interno dell’informazione sport&food. Overtime Festival viene definito come il primo e unico festival in Italia a parlare di sport, giornalismo sportivo etica e cultura sportiva alla presenza di big del calcio, sport e istituzioni.

Evento in collaborazione con Regione Marche, Comune di Macerata, Provincia di Macerata, UNIMC, CONI Marche, CIP Marche, Panathlon International Club Distretto Italia, Accademia di Belle Arti Macerata, e con il patrocinio di TGR e Rai Marche.

G.P.