PAFF! inaugura Tre Mostre per la 33° Edizione del Pn Blues Festival 2024

PORDENONE – Il Palazzo del Fumetto inaugura tre nuove mostre in occasione della 33° edizione del Pordenone Blues & Co. Festival 2024. Le mostre, ad ingresso gratuito, apriranno al pubblico venerdì 28 giugno alle ore 18.30 e saranno visitabili fino al 21 luglio. “Danny Says I Shoot the Ramones!”

All’interno delle sale espositive di Villa Galvani, si terrà la mostra fotografica “Danny Says I Shoot the Ramones!”, curata da Onoarte Bologna e con fotografie di Danny Fields, leggendario manager della formazione originale dei fratelli Ramone: Dee Dee, Tommy, Joey e Johnny. L’esibizione propone oltre 50 fotografie scattate tra il 1975 e il 1979, che ripercorrono la carriera dei Ramones.

Per la prima volta, le fotografie saranno accompagnate da didascalie che includono aneddoti, ricordi e la memoria viva di uno dei gruppi fondatori del movimento punk-rock.

“Walter Bortolossi for Blues Festival”

Nello Spazio Territorio, sarà presentata l’esibizione “Walter Bortolossi for Blues Festival”. L’artista udinese Walter Bortolossi ritorna ad esporre a Pordenone con una selezione di opere pensata specificamente per il Pordenone Blues Festival. Le opere esposte riflettono la poliedricità e l’originalità delle sue realizzazioni, offrendo al pubblico un’esperienza visiva unica e sorprendente.

“I Dischi Introvabili”

Sempre nella Spazio Territorio, sarà possibile visitare la mostra “I Dischi Introvabili”, che rappresenta un’anteprima di una collaborazione futura con uno dei più estesi fondi di collezioni di vinili. La mostra presenterà produzioni rarissime e spesso autografate, dedicate ai veri appassionati di musica.