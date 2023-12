Parcheggi gratuiti per le festività natalizie

PORDENONE – Con delibera esecutiva di Giunta, il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani ha stabilito che nella giornata di venerdì 22 e sabato 23 dicembre 2023 la sosta nei parcheggi multipiano Vallona, Oberdan, Candiani, Rivierasca, Tribunale, Corte del Bosco (escluso il Verdi) sarà gratuita dalle ore 14:00 alle ore 24:00.

Nella giornata di sabato 23 dicembre la sosta sarà gratuita in tutta la città, sia nei parcheggi multipiano in struttura che nei parcheggi blu su strada.

Si ricorda che la sosta a pagamento in città è gratuita sia in struttura che su strada nelle giornate festive e quindi il 24, 25 e 26 dicembre 2023.

«Nei giorni precedenti il Natale sono molte le persone che si recano in città per gli ultimi acquisti –puntualizza l’assessore comunale alla mobilità Lidia Diomede-. Per rendere loro la vita più facile e favorire i tanti esercizi commerciali che in queste giornate registrano il pienone, venerdì 22 pomeriggio i parcheggi in struttura saranno gratuiti, confidando così che si riempiano prima i parcheggi multipiano, lasciando più liberi e disponibili gli stalli su strada che si prestano a soste più brevi.

Nei giorni successivi tutti gli stalli blu su strada e in struttura saranno gratuiti, così da agevolare chi si muove in città per gli acquisti e chi lo fa per partecipare ai tantissimi eventi previsti dal calendario del Natale a Pordenone, per visitare le mostre, fare due passi ammirando vetrine e luci, per pattinare sul ghiaccio in piazza XX Settembre o per scambiarsi gli auguri di Natale nei locali della nostra città.

Accanto all’organizzazione della grande festa che si sta svolgendo in questi giorni a Pordenone, è un altro modo con cui vogliamo augurare a tutti buone feste».

Venerdì 5 gennaio, prima giornata dei saldi invernali 2024, la sosta sarà gratuita nei parcheggi multipiano Vallona, Oberdan, Candiani, Rivierasca, Tribunale, Corte del Bosco (escluso il Verdi).