Hockey su pista, a Pordenone lo spareggio nazionale del campionato di serie B

PORDENONE – Lo spareggio nazionale del campionato di serie B di hockey su pista 2023/2024 si terrà a Pordenone. La Federazione Italiana Sport Rotellistici ha infatti comunicato ufficialmente che gli incontri si svolgeranno a Pala Marrone di via Molinari, nella giornata di domenica 12 maggio.

Sono quattro le formazioni che si affronteranno, provenienti da altrettante regioni diverse: oltre al Pordenone infatti, saranno in campo le squadre di Lodi, Valdagno (VI) e Correggio (RE).

Lo spettacolo è assicurato. Tutte le partite, infatti, devono terminare con un vincitore e la squadra che si aggiudicherà la finale potrà raggiungere le prime classificate dei tre gironi del Nord (Amatori Vercelli, Trissino A e Pico Mirandola) alla Final Four per la promozione in A2.

Una grande opportunità per il pubblico pordenonese, non solo per sostenere i colori della città, ma anche per godere di uno spettacolo ad alta intensità. Infatti, in pista sono attesi, tra gli altri, molti giovanissimi che hanno già avuto occasione di cimentarsi in serie A1 e nelle nazionali.

Si comincia alle 10 di mattina, quando l’Hockey Pordenone incontrerà il Lodi.

Subito dopo, a mezzogiorno, si incontreranno Valdagno e Correggio. Infine, alle 18, le due squadre vincitrici si contenderanno il passaggio alla fase successiva. L’ingresso a tutte e tre le partite è gratuito.

Sono passati dieci anni dall’ultima volta in cui Pordenone ha ospitato un evento ufficiale della FISR.

Segno della rinnovata vitalità di una società sportiva che proprio quest’anno celebrerà i 60 anni di hockey a Pordenone con un grande evento patrocinato dal Comune, in programma il 22 e 23 giugno, nel corso del quale sarà ricordato anche il fondatore e patron Giovanni Silvani, scomparso nel 2020.

L’Amministrazione comunale esprime l’orgoglio di ospitare lo spareggio di un campionato nazionale e coglie l’occasione per ringraziare la società sportiva che sta dando in questi anni nuova linfa vitale a uno sport minore, ma di grande tradizione nella nostra città. L’invito per i pordenonesi è di approfittare di questa occasione per assistere agli incontri di questa disciplina insolita e appassionante e naturalmente sostenere la squadra di casa.