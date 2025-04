Parcheggio tra via Piave e via Zara: accesso solo da via Zara

PORDENONE – Da oggi l’entrata e l’uscita dal parcheggio tra via Piave e via Zara avverrà solo ed esclusivamente da via Zara.

Il lavatoio che impediva di accedere e uscire in doppio senso in via Zara è stato smontato e verrà rimontato all’interno del parcheggio in cui nei prossimi mesi è prevista l’asfaltatura e l’implementazione dell’illuminazione, inoltre verranno segnati gli stalli e messo a dimora del verde, per completare la struttura e renderne più agevole e sicuro l’utilizzo.

In allegato la planimetria che indica il percorso per accedervi.