Parcheggio via San Quirino: accesso dal condominio “Principe”

PORDENONE – ​È stato aperto il parcheggio di via San Quirino, opera che di fatto servirà il nuovo Polo Young che sorgerà al posto della vecchia ex Fiera e che, come più volte ricordato dal sindaco reggente Alberto Parigi, sarà libero dalle auto, consentendo così agli sportivi di ogni età di poter fare sport in completa sicurezza.

​

«Non sono stati ancora completati tutti i lavori su questo parcheggio – spiega l’assessore all’urbanistica Lidia Diomede – in quanto i pali dell’illuminazione saranno installati a breve, mentre tra ottobre e novembre verranno eseguiti i lavori di piantumazione del verde».

​

L’Amministrazione ha comunque deciso di aprire tale parcheggio, che conta 60 stalli a sosta libera e gratuita ai quali si accede dall’area antistante al condominio “Principe”, considerando la necessità di luoghi di sosta per le auto soprattutto ora che riaprono le scuole.

​

Buone notizie quindi per i posteggi in città, dal momento che solo una manciata di giorni fa è stato aperto anche il parcheggio di via San Giuliano, opera realizzata in asfalto drenante con 100 stalli liberi in cui poter lasciare l’auto a due passi dal centro.

Condividi