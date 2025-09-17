25.1 C
Partecipazione, fondamento per il benessere e la coesione sociale”. Pordenonelegge e 50&Più

Pordenone
Aggiornato:
Maurizio Pertegato
By Maurizio Pertegato

PORDENONE – Entro il 2050, secondo l’OMS, il 20% della popolazione mondiale avrà più di 65 anni. È un cambiamento demografico importante con implicazioni ancora più profonde per la società di oggi. Tra le sfide principali ci sarà quella di garantire la partecipazione delle persone anziane nei settori più disparati quali lavoro, vita sociale, culturale, politica e volontariato.

Questo sarà il tema principale del volume “Partecipazione, fondamento per il benessere e la coesione sociale” a cura di Carlo Sangalli e Marco Trabucchi che sarà presentato giovedì 18 settembre, ore 17, all’auditorium Istituto Vendramini nell’ambito del festival pordenonelegge, promosso dal sistema 50&Più di Pordenone. A moderare l’incontro con Trabucchi sarà il giornalista Lorenzo Cardin, autore di diverse guide ambientali-turistiche, nonché nel consiglio di disciplina dell’ordine giornalisti Fvg. 50&Più sarà presente al festival con un secondo evento che si terrà domenica alla Biblioteca civica, ore 19, dal titolo “Scarpone della pace. Equilibrismi dell’anima” con Claudia Contin Arlecchino, Grazia Pirozzi, Petra Alzetta, Sabrina Rinaldi, Maria Pia Pagani e Marcello Gallucci.

Nel volume di Sangalli e Trabucchi viene sottolineato che la partecipazione non solo contribuisce al benessere, riduce solitudine ed emarginazione, ma implica il prendersi cura del bene comune, cooperazione e condivisione. Vuol dire eliminare le disuguaglianze, promuovere la collaborazione tra persone e comunità. Grazie al contributo di numerosi autori, il volume indaga ambienti, soggetti, comunità, linguaggi, esperienze e modalità che possono facilitarla. Il risultato è un’opera che rimette al centro del dibattito il tema dell’associazionismo come momento di evoluzione dal coinvolgimento alla partecipazione, di passaggio dall’io al noi della popolazione senior.


Soddisfazione è stata espressa dal presidente provinciale di 50&Più Ezio Bordelot per la presenza attiva del sodalizio a pordenonelegge da ben sette edizioni. Un impegno che premia il lavoro del consiglio direttivo composto da Aldo Piccinin, Luciana Biason, Sergio Biason, Giampiero Gregoris, Angelo Carlet, Bruno Scolaro, Olinto Del Bianco, Vincenzo Zille e il segretario Francesco Missinato. Il gruppo è già al lavoro per la prossima Festa dei Nonni che si terrà domenica 5 ottobre al Palazzetto dello sport di Pordenone.

Nelle foto: Trabucchi e Cardin

