Per il Natale a Pordenone la musica entra nei quartieri con la rassegna “Quartieri in Musica”

PORDENONE – L’Amministrazione comunale presenta “Quartieri in Musica – Al centro delle emozioni”, la prima rassegna musicale del Friuli Venezia Giulia interamente dedicata ai quartieri, cuori pulsanti della città.

Si tratta di una serie di concerti, già iniziati il 29 novembre 2025 e in programma fino al 4 gennaio 2026, che intendono valorizzare le periferie come luoghi ricchi di identità, creatività e di comunità, dando voce alla bellezza e alla storia dei quartieri, che diventano palcoscenici di cultura e condivisione. La periferia, spesso percepita come un luogo marginale, diviene così uno spazio autentico, dinamico, capace di far nascere nuove idee.

Questa rassegna è promossa dal Comune di Pordenone in collaborazione con L’Arte della Musica, l’art director Nicola Milan e numerose realtà del territorio quali: Associazione L’Arte della Musica, delle parrocchie di Borgo Cappuccini, Torre, Rorai Grande, Vallenoncello, Borgomeduna e Villanova, delle associazioni Arti e Mestieri e Artèinsieme.

Domenica 14 dicembre alle ore 16.00 presso la chiesa di San Lorenzo Martire a Rorai Grande si terrà il concerto “Maria Callas, i ricordi dell’anima” con Bruna Braidotti (voce recitante), Angela Poletto (pianoforte), Elena Bazzo Fedrigo (soprano) e Lorenzo Parravicini (violoncello). Uno spettacolo di racconti, poesia e musica per celebrare la voce e l’eredità artistica della grande Maria Callas.

Domenica 21 dicembre alle ore 17.00 all’auditorium della chiesa dei Santi Ilario e Taziano a Torre, Chiara Lo Presti (voce) e Lorenzo Tonon (pianoforte) daranno vita a “Christmas Sounds”, una selezione raffinata di brani natalizi e grandi successi internazionali, in un’atmosfera intima e suggestiva.

​Martedì 30 dicembre alle ore 20.30 nella chiesa di San Francesco d’Assisi di Borgo Cappuccini si terrà il concerto “Christmas Joy – Sunrise Gospel Singers”, una serata di grande energia con coro, band e solisti per celebrare il Natale con i classici del gospel tradizionale e contemporaneo, sotto la direzione di Francesca Ziroldo.

​Domenica 4 gennaio 2026 alle ore 17.00 al teatro parrocchiale di Borgomeduna ci sarà il Concerto Swing “Le dive e i mascalzoni dello swing”, un omaggio alla musica italiana degli anni ‘30 e ‘40, dal Trio Lescano a Rabagliati, in un concerto pieno di ritmo, eleganza e buon umore.

​Ad arricchire il programma dei quartieri arriva “Incontra Babbo Natale e gli Elfi: animazione e tante sorpresine” un appuntamento dedicato ai più piccoli e alle loro famiglie che si terrà sabato 13 dicembre dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 17 in piazza Lozer a Torre e domenica 21 dalle 15 alle 17 in piazza Valle a Vallenoncello. Questa iniziativa si svolge grazie al prezioso supporto dell’Associazione Il castello Torre APS, degli Alpini di Vallenoncello, di Neonis, Gruppo Marciatori, AVIS, Vallenoncello 1953.

Ma gli appuntamenti nei quartieri non finiscono qui. Infatti venerdì 12 dicembre alle 17.30 in Biblioteca a Torre ci sarà “Santa Lucia e la Festa della luce”, lettura di filastrocche per bambini (4 – 12 anni) e, sempre alle 17.30, presso la parrocchia San Francesco d’Assisi – Cappuccini, lo spettacolo teatrale “Ludus in Fabula”. Sabato 13 ore 11-13 e 15-19 in piazza Lozer a Torre “Incontro con Babbo Natale” e alle 20.30 alla Bastia del Castello di Torre si esibirà il Quartetto di clarinetti “Tilment Quartet”. E domenica 14 dalle ore 14 presso l’oratorio Madonna delle Grazie – San Gregorio, si giocherà il Torneo Natalizio di scacchi.