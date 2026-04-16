Il grande tennis mondiale a Cordenons: consegnate all’Eurosporting la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup

CORDENONS – Alle ore 10:00 di giovedì 16 aprile, l’Eurosporting Cordenons ha vissuto un momento di rara emozione: sono ufficialmente arrivati al circolo i trofei più iconici del tennis mondiale. Mentre le pre-qualificazioni agli Internazionali BNL d’Italia 2026 entrano nelle loro fasi decisive, l’atmosfera si scalda con la presenza dei simboli dei grandi successi azzurri.

Il Sogno Mondiale: Trophy Tour 2026

Da giovedì 16 aprile, gli appassionati potranno ammirare dal vivo la Coppa Davis, la leggendaria “insalatiera” d’argento

e la Billie Jean King Cup, il massimo trofeo del tennis femminile mondiale.

16-17 aprile fino alle ore 17.00: i trofei rimarranno esposti presso la sede dell’Eurosporting Cordenons a

disposizione del pubblico.

Sabato 18 aprile (dalle 9:00 alle 16:00): l’esposizione si sposterà presso il Centro Culturale Aldo Moro, offrendo a cittadini e scuole tennis un’ultima occasione per una foto ricordo con i trofei vinti dai nostri

campioni.

Il Torneo: scendono in campo i “Big”

Parallelamente alle celebrazioni, la competizione agonistica delle Prequalificazione agli Internazionali BNL d’Italia sale di livello. Dopo l’ingresso nel tabellone dei giocatori con classifica 2.3, venerdì 17 aprile segnerà il debutto dei grandi favoriti.

Venerdì 17 aprile: scendono in campo le teste di serie. Nel tabellone maschile c’è grande attesa per il beniamino di casa Riccardo Bonadio (2.2), oltre al gruppo dei 2.2 composto da Scomparin (allenato dal team

di Eurosporting Treviso), Ragazzi, Favero, Spadola e dalla testa di serie n. 1 Matteo Dal Zotto (2.1).

Doppio turno maschile: per gestire l’alto livello tecnico e garantire lo spettacolo, i giocatori affronteranno un intenso programma che prevede gli ottavi di finale (dalle ore 11:00) e i quarti di finale (dalle 17:00).

Eccellenza femminile: sempre venerdì 17 aprile a partire dalle ore 15:00, debutteranno le big del tabellone

rosa, guidate da Aurora Zantedeschi (n. 10 d’Italia)testa di serie n. 1 e la testa di serie n.2 Federica Di Sarra 2.1.

Orari e Tabelloni: orari di gioco e tabelloni completi sono visibili sul portale FITP (www.fitp.it) cercando “pre-

qualificazioni Cordenons”.

Il rush finale: Semifinali e Finali

Il weekend decreterà chi conquisterà il prestigioso pass per il Foro Italico a Roma:

Sabato 18 aprile: le semifinali avranno inizio dal primo pomeriggio.

Domenica 19 aprile: la kermesse si chiuderà con le finali, in programma nella mattinata.

Corso di Formazione FITP

Si ricorda che fino al 19 aprile il circolo ospita anche il corso di aggiornamento tecnico FITP per circa 250 professionisti

del settore (maestri, preparatori e mental coach