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Coldiretti, difendere Made in Italy agroalimentare. Comune approva delibera

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Già un comune su quattro in provincia di Pordenone ha fatta propria la proposta di delibera inviata da Coldiretti a tutti i Comuni e Regioni d’ Italia con la richiesta di condividere e supportare la necessità della revisione del codice doganale per una difesa più efficace del Made in Italy agroalimentare.

Anche il Comune di Pordenone ha approvato, nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale, tale delibera. Con questo atto Pordenone si aggiunge alla delibera adottata dal Consiglio Regionale, anch’ essa adottata all’ unanimità, e di altri dodici comuni in provincia che hanno deciso così di dare forza alla richiesta di Coldiretti, sostenendone l’azione tramite la loro massima espressione della rappresentanza democratica dei cittadini.

Hanno già infatti deliberato anche i comuni di Andreis, Barcis, Brugnera, Maniago, Meduno, Morsano al Tagliamento, Polcenigo, Sacile, San Martino al Tagliamento, Spilimbergo, Tramonti di Sotto e Vajont.

“La proposta – commenta Matteo Zolin, Presidente di Coldiretti Pordenone – è quella di rivedere le regole doganali per l’agroalimentare per dare maggiore forza e tutela, anche agli agricoltori della destra tagliamento, contro la concorrenza sleale di paesi dove si produce con altre regole ed altri costi. Allo stesso tempo – conclude Zolin – si aggiunge trasparenza in favore del consumatore: basta materie prime che arrivano dall’ estero e che con una sola trasformazione in uno stabilimento italiano diventano magicamente 100% Made in Italy!”.

L’ azione di Coldiretti, supportata da queste delibere, proseguirà in mobilitazioni ed azioni istituzionali a livello nazionale ed in sede europea per raggiungere un obbiettivo a favore di tutti che tutela economia, identità, territorio e salute.

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