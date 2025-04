Per il settimo anno consecutivo Pordenone è Comune Ciclabile

PORDENONE – Si è svolta nei giorni scorsi la cerimonia di premiazione dei Comuni nell’ambito del progetto nazionale Comuni Ciclabili. Entrata già dalla prima edizione, Pordenone si conferma per il settimo anno consecutivo Comune Ciclabile con l’alto punteggio di 4 bikesmile, simbolo che attesta il miglioramento del benessere urbano e della fruibilità dei territori.

Un peso significativo nella valutazione lo ha avuto il progetto Pedibus, che registra un costante aumento del numero di linee e che il Comune porta avanti dal 2018 grazie alla preziosa collaborazione dei volontari dell’Associazione Piccoli Passi e degli Istituti Comprensivi della città. L’auspicio di FIAB A RUOTALIBERA è di poter vedere presto organizzati, oltre ai percorsi di andata verso le scuole cittadine, anche quelli di ritorno, con la riattivazione dei percorsi Bicibus.

Per aumentare il punteggio verso il traguardo di 5 bikesmile FIAB consiglia di puntare alla “Città 30”, dotata diffusamente di strade E-bis (strade urbane ciclabili) e di elementi puntuali di moderazione della velocità come chicane, cuscini berlinesi e intersezioni rialzate.

«Il mantenimento di 4 bikesmile – dichiara l’Amministrazione comunale – conferma la bontà del percorso virtuoso che la città ha intrapreso e sta convintamente percorrendo ed è un riconoscimento dell’impegno del Comune, in costante dialogo e in collaborazione con le associazioni che si occupano di mobilità sostenibile come FIAB A RUOTALIBERA e Piccoli Passi».

Il ringraziamento dell’Amministrazione va a tutti coloro che si impegnano perché lo switch verso la mobilità sostenibile sia sempre più ampio.

In questi primi mesi del 2025 in Comune si è già provveduto alla nomina di un Mobility Manager comunale, un funzionario che ha frequentato con successo il corso per esperto promotore della mobilità ciclabile. Compatibilmente con il carico di lavoro, una simile opportunità verrà offerta anche ad altri componenti dell’ufficio.

Il suggerimento che FIAB ha rivolto in merito all’implementazione a Pordenone delle Zone 30 trova terreno fertile, poiché nel quartiere di San Gregorio, nella zona del Policlinico e delle scuole, sta per partire il progetto di riqualificazione con istituzione di tali aree a velocità ridotta, per la sicurezza di tutti e per la completa godibilità del quartiere.