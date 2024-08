Piazzale Ellero, in corso pulizie e sistemazioni

PORDENONE – Un intervento di sistemazione e pulizia programmata dal Comune è in corso nell’area di piazzale Ellero dei Mille, internamente ed esternamente al perimetro dei giardini dove è situato il Monumento ai Caduti.

Sono state sistemate le aiuole e le cordonate delle aiuole degli alberi alle spalle del Monumento; è stata rimossa l’erba cresciuta nel piazzale; è stato steso un nuovo manto di ghiaia all’interno del perimetro ed è stata sfalciata l’erba nell’area verde a ridosso del Monumento; le panchine esterne sono state sostituite con nuove ed è in corso la pulizia delle pensiline Atap con l’idropulitrice, trattamento esteso anche al marciapiede lungo tutto l’anello che dalla piazza corre verso viale Trieste, alle spalle della Scuola Primaria “Aristide Gabelli”.

Entro breve, i lavori proseguiranno con la sostituzione delle bandiere all’interno dell’area del Monumento e la manutenzione e rimessa a nuovo della targa commemorativa al Milite ignoto posta davanti al Monumento ai Caduti.

«Oltre alle grandi opere in corso e in progetto che riguardano la città –commenta il sindaco reggente, Alberto Parigi-, va presidiata anche la manutenzione ordinaria e minuta. Un’attività che in questo momento sta in particolare interessando piazzale Ellero dei Mille che, come promesso, viene pulita e risistemata».

Realizzato dallo scultore friulano Aurelio Mistruzzi ed inaugurato nel 1929, alla presenza del principe Umberto di Savoia e di Italo Balbo, per celebrare eternamente il ricordo di tutte le giovani vite spezzate dai tragici eventi bellici della Prima Guerra Mondiale, il Monumento ai Caduti di piazzale Ellero dei Mille rappresenta per la città di Pordenone un’area sacrale di ricordo di quanti hanno sacrificato la propria vita per la libertà e la Patria, a cui tributare onore e rispetto quale testimonianza viva del passato, della nostra storia, dei valori universali di sacrificio e coraggio, quanto mai attuali e fondanti della società.