Polizia a cavallo al via, stop a feste vicino a Meduna Beach

CORDENONS – Ieri, 19 luglio, il corpo di Polizia locale del distretto Friuli occidentale, alla presenza del sindaco di Cordenons Andrea Delle Vedove, ha inaugurato il servizio operativo del gruppo equestre della polizia locale di Pordenone e Cordenons.

Il gruppo, formato da sei cavallerizzi che dallo scorso anno sono stati impegnati in un intenso percorso formativo che gli ha portati ad imparare a governare i cavalli nelle diverse situazioni in cui potranno trovarsi ad operare, inizia quindi con oggi una delle prime importanti attività per il quale è stata avviata questa ulteriore nuova iniziativa.

Il pattugliamento delle aree rurali, i Magredi ed il gretto del Meduna, sono infatti zone decisamente difficili da poter vigilare attraverso l’impiego dei normali mezzi a disposizione delle forze di polizia, ragione per la quale il comando ha optato per il ricorso alla più tradizionale e antica forma di spostamento: i cavalli. I cavallerizzi del corpo, disposti in servizio di pattugliamento in pariglie, effettueranno servizio generalmente un paio di giorni la settimana ovvero secondo le esigenze emergenti.

L’obiettivo dei servizi predisposti sarà quello di monitorare queste aree al fine di contrastare fenomeni di abbandono rifiuti, di sicurezza e ordine pubblico derivante da un utilizzo improprio delle rive del Meduna, ma anche tenere osservate quelle aree che, proprio per la loro collocazione più periferica e isolata, potrebbero anche diventare luogo ideale per l’insediarsi di traffici illeciti. Le pattuglie a cavallo saranno poi assistite anche da personale auto montato che, all’occorrenza, potrà sopraggiungere nei punti più prossimi al luogo di intervento per occuparsi delle attività successive.

Sarà altresì impiegato il gruppo volo UAS (gruppo specialistico formato da otto piloti con brevetto specifica per la conduzione di velivoli a pilotaggio remoto) che potrà fornire ai colleghi precise indicazioni e orientare al meglio i movimenti delle unità a cavallo per giungere puntualmente su eventuali luoghi di interesse operativo.

L’iniziativa si inserisce nel ben più ampio contesto delle innovazioni introdotte nell’ultimo biennio in attuazione del progetto di riorganizzazione e rilancio della polizia locale di Pordenone e Cordenons, andando a completare ulteriormente il già ampio ventaglio di specialità a disposizione del corpo del distretto assieme all’unità cinofila, il nucleo falsi documentali, il nucleo di sicurezza urbana e polizia giudiziaria ed il nucleo di polizia ambientale.

La pattuglia a cavallo prenderà in futuro servizio anche sul territorio di Pordenone, inaugurando la propria operatività cittadina in occasione dell’importante manifestazione pordenonelegge 2024.