Polizia locale sgombera bivacco in area ex Parini

PORDENONE – Questa mattina, 14 agosto, all’alba, nel proseguo dei pattugliamenti sul territorio comunale, la Polizia Locale ha sgomberato un bivacco che si era formato nell’area esterna all’ex edificio Parini, di fronte alla Fiera di Pordenone; dopo meno di 48 ore dalla prima segnalazione, dopo un’accurata opera di monitoraggio dell’area, è scattato il blitz con l’impiego di tre pattuglie del Nucleo Radiomobile che, avuto accesso contemporaneamente nell’edificio, hanno rilevato la presenza di due giacigli improvvisati, la presenza di escrementi umani sul pavimento, una siringa ed una bottiglietta impiegata per il consumo di sostanza stupefacente.

Sono in corso indagini per identificare i soggetti, presumibilmente tossicodipendenti, che si erano impadroniti dell’area forzando la porta di accesso all’area esterna dell’edificio. Dopo due ore l’area è stata ripulita da tutti i rifiuti, bonificata e messa in sicurezza.

Il comandante Maurizio Zorzetto: nonostante il periodo estivo e le ridotte forze disponibili divise al periodo di ferie, si stanno comunque mantenendo elevatissimi livelli di vigilanza di tutto il territorio del distretto, come risultato molto soddisfacente a tutela dei cittadini di tutti i fronti.

Il Sindaco Alberto Parigi: Con questo sgombero continuano le nostre azioni di contrasto a chi viene a Pordenone per bivaccare e per rovinare il decoro. Non intendiamo arretrare e questi interventi lo dimostrano. Nel caso specifico ringrazio la polizia locale che mette efficacemente e costantemente in pratica le direttive mie e dell’assessore.