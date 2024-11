Pordenoir: Il Festival del Noir Torna a Pordenone con Nuove Emozioni e Grandi Autori

Appuntamento sabato 30 novembre, ore 17:30, Sala Degan della Biblioteca Civica, Pordenone.

Il cuore noir di Pordenone torna a battere con Pordenoir, la rassegna dedicata agli amanti del giallo e del mistero, giunta quest’anno alla sua quarta edizione. Un evento imperdibile per i lettori che amano esplorare i lati più oscuri della narrativa, con protagonisti due autori di spicco: Pierluigi Porazzi e Giuliano Pellizzari, che presenteranno i loro nuovi romanzi, rispettivamente Il re delle fate d’autunno e La terza clessidra.

I Protagonisti della Serata

Pierluigi Porazzi, uno dei più noti autori noir friulani, dialogherà con l’avvocato Piera Tartara per raccontare Il re delle fate d’autunno. Ambientato nel fittizio paesino di Dolcezza, in Friuli, il romanzo segue le indagini dell’ispettrice Foscari, impegnata a scoprire il volto del serial killer che si fa chiamare “il re delle fate d’autunno”. Un thriller avvincente che mescola omicidi, segreti adolescenziali e i torbidi misteri di una provincia che, sotto una calma apparente, cela inquietanti verità.

Con un ricco bagaglio letterario che spazia da romanzi premiati come Azrael a racconti trasformati in cortometraggi, Porazzi è una delle voci più potenti del noir contemporaneo. In Il re delle fate d’autunno, scritto con Claudio Chiaverotti (storico sceneggiatore di Dylan Dog e creatore delle serie Brendon e Morgan Lost), Porazzi conferma la sua capacità di raccontare storie che lasciano il lettore col fiato sospeso.

Giuliano Pellizzari, invece, porterà i lettori tra gli scavi archeologici di Aquileia con il suo nuovo romanzo, La terza clessidra, dialogando con il giornalista Mauro Rossato. Protagonista è il commissario Corba, costretto a destreggiarsi tra un omicidio inquietante, antichi culti e complotti internazionali. Con il suo stile che alterna ironia e tensione, Pellizzari trascina i lettori in un Friuli ricco di mistero, ampliando l’universo narrativo già esplorato in La scatola del tè.

Pellizzari, sociologo e scrittore triestino, ha un talento particolare per intrecciare atmosfere locali e intrighi globali. Con La terza clessidra, conferma la sua abilità di unire tradizione e modernità in storie che non smettono di stupire.

Perché Non Perdere Pordenoir?

Pordenoir non è solo una presentazione di libri, ma un’occasione per immergersi nel fascino della narrativa noir attraverso le parole di chi crea storie capaci di sedurre, inquietare e sorprendere. Con autori di questo calibro, ogni pagina è un viaggio nei meandri più oscuri e intriganti della mente umana.

L’evento si terrà nella suggestiva cornice della Sala Degan, presso la Biblioteca Civica di Pordenone, in piazza XX Settembre, e sarà un punto d’incontro per appassionati di gialli, thriller e mistero.

Segnatevi la data: sabato 30 novembre, ore 17:30. L’accesso è libero, ma le emozioni sono garantite.

Pordenone: Capitale del Noir

Con questa rassegna, Pordenone si conferma un punto di riferimento per gli amanti del genere noir, unendo grandi autori, storie avvincenti e un’atmosfera che trasforma la città in un crocevia di enigmi e segreti.

Non mancate: il mistero vi aspetta.