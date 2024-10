Pordenone Artandfood, delizie pastry chef ed eccellenze vini

PORDENONE – Una cucina “da guardare, imparare e degustare”: questo sarà il weekend di PORDENONE ARTandFOOD 2024, festival della qualità del Friuli Occidentale, che sabato 5 e domenica 6 ottobre entrerà nel vivo della sua quinta edizione, promossa da TEF-Territorio Economia Futuro, Società in house della Camera di Commercio di Pordenone-Udine, con il Comune di Pordenone, la Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG.

Protagonisti della kermesse, incentrata sul tema “erbe aromatiche e spezie”, saranno i vari percorsi del gusto declinati nelle dimore storiche della città, a cominciare dall’intrigante dittico ai fornelli “Un ingrediente, due piatti, quattro mani” (in Palazzo Montereale Mantica alle 19.00): sabato la base delle ricette sarà l’uovo, affidato all’inventiva degli chef Francesco Zanet e Andrea Morassi, mentre domenica “il sapore dell’acqua”, porterà a tavola tutto il profumo del mare, grazie agli chef Giorgio Dal Forno da Marano Lagunare e Marco Talamini da Spilimbergo.

“La seduzione vegetale” è un altro fiore all’occhiello di Pordenone ArtandFood, una vera meraviglia per gli occhi e il palato (a Palazzo Klefisch alle 19.00). Qui sabato la patata diventerà una “polenta”, tipica dalla regione litoraneo-montana del Quarnero, nelle mani dello chef croato e maestro di cucina Damir Perman, mentre sposerà la zucca nella ricetta dello chef friulano Ivan Tondat.

Quindi domenica ad alto tasso di originalità nel “multiverso del finocchio” di Robert Tonial, chef e anima della Val Tramontina, e nel sorbetto “100% finocchio” dello chef pâtissier veneto Filippo Galafassi: una cucina contemporanea, la loro, tutta da scoprire.

Anche le “Sweet Masterclass” in pasticceria, gelateria e cioccolateria (a Palazzo Montereale Mantica alle 16.30) offriranno delle straordinarie soluzioni creative su materie prime e abbinamenti, grazie alla presenza a Pordenone della “crème” dei più titolati Pastry Chef italiani, pluripremiati nella loro categoria e anche dalle stelle Michelin.

Si potranno infatti assaggiare le delizie preparate da Giuliano Baldessari, chef 1 stella Michelin dell’Aqua Crua di Barbarano Vicentino, di Massimo Carnio di Valdobbiadene, Campione del mondo #CMG2020, Campione Italiano di Cioccolateria 2015 e finalista al World Chocolate Master di Parigi, e ancora di Thomas De Rosa, medaglia d’argento ai Campionati della Cucina Italiana 2023, Danilo Freguja ”maestro dei maestri” in pasticceria e cioccolateria, Pastry Legend 2024, e del giovane Riccardo Bazzo, Pastry Chef al 2 stelle Michelin La Peca, Miglior Emergente Pastry Chef 2024.

Non mancherà nel programma lo spazio nobile dedicato ai vini, con un doppio appuntamento giornaliero, sempre in abbinamento a piatti preparati da chef del territorio: il Consorzio DOC Grave presenterà due degustazioni a Palazzo Klefisch (alle ore 17.00), con assaggi dedicati al pesce cucinati da Andrea Spina, mentre l’Associazione Le Donne del Vino FVG curerà due incontri a Palazzo Gregoris, nuova sede del festival (alle ore 18.30): sabato per accompagnare “refosco e refoschi” ci saranno due versioni di goulash “a sorpresa” preparate da Matteo Martin, quindi domenica, accanto a “bolle e bollicine” per spiriti frizzanti, Luca Lot proporrà una particolare ricetta di raviolo a base di pitina, erbe e altri prelibati ingredienti di stagione.

Tutti gli eventi sono accessibili solo su prenotazione attraverso la piattaforma www.eventbrite.it.

Info e programma sul web nel sito www.pordenonewithlove.it e sulle pagine social Facebook e Instagram @pordenoneartandfoodPORDENONE –