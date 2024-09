Pordenone calcio, maglie nuove e possibile “prima” al Bottecchia

PORDENONE – Presentate ieri sera, 31 agosto, da Sportler le maglie del nuovo Pordenone Fc. Prima divisa super classica: tornano le tradizionali strisce verticali neroverdi. Seconda omaggio alla Città, con i colori (bianco e rosso) e il logo del Comune.

A tal proposito il sindaco reggente Alberto Parigi, ospite dell’evento con l’assessore allo Sport Walter De Bortoli, ha promesso che “ci impegneremo al massimo per poter far esordire la squadra al Bottecchia, dove sono in corso dei lavori, la prima giornata di campionato il 15 settembre. Fra qualche giorno sapremo se ciò sarà possibile”.