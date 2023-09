Pordenonelegge, con la 24^ edizione tornano anche i gadget

PORDENONE – Dal 13 al 17 settembre l’intera città di Pordenone, i nove comuni della provincia – Azzano Decimo, Casarsa della Delizia, Cordenons, Maniago, Prata di Pordenone, Sacile, San Vito al Tagliamento, Spilimbergo e il CRO Centro di Riferimento Oncologico di Aviano –, Lignano Sabbiadoro e Trieste, si coloreranno di giallo grazie a pordenonelegge: cinque giorni con con 334 incontri in cartellone e 570 protagonisti italiani e stranieri.

Nel segno della leggerezza, nei libri e nella vita, come l’immagine delle piume impressa nell’edizione 2023 della Festa del Libro con gli autori.

E il giallo/nero saranno come sempre i colori che il pubblico potrà ritrovare nei gadget di culto della Pordenonelegge Collection, per vivere appieno l’atmosfera del festival e portarla poi con sé tutto l’anno.

Oltre allo spazio dedicato nella tensostruttura di Piazza XX settembre delle Librerie Coop, torna per il 2023 la casetta in piazza Cavour: da mercoledì 13 settembre si troveranno quelli che ormai sono diventati i “must have” e quindi le borse, le magliette, le spille, i magneti e le tazze – sempre richiestissime dal pubblico di pordenonelegge – dell’edizione 2023.

Ma saranno disponibili anche pezzi delle passate edizioni, per continuare la propria collezione personale se il covid vi ha tenuto lontani dalla città. Non mancheranno poi gli ombrelli gialli e i quaderni in due formati, per appuntare pensieri e riflessioni durante gli incontri del festival. Novità per la 24^ edizione di pordenonelegge, saranno il notebook, la borraccia, la penna, gli antistress – ovviamente a forma di libro – e, vera chicca originale e che potrà personalizzare tantissime sneakers, i lacci per le

scarpe.

Per informazioni contatta Fondazione Pordenonelegge al numero 0434 1573100 oppure alla email [email protected]