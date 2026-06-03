La cooperazione sociale si mette in vetrina nel cuore di Pordenone

PORDENONE – È stata inaugurata questa mattina, 3 giugno, negli spazi di Pordenone With Love 2026, al piano terra di Palazzo Mantica in corso Vittorio Emanuele II, la vetrina dedicata alla cooperazione sociale della provincia di Pordenone. L’iniziativa, promossa da Confcooperative Pordenone e Consorzio Leonardo nell’ambito del progetto di TEF – Territorio Economia Futuro della Camera di Commercio Pordenone-Udine, accompagnerà cittadini e visitatori per tutto il mese di giugno.

L’esposizione valorizza le produzioni artigianali, i servizi e soprattutto il ruolo sociale delle cooperative che ogni giorno operano nel campo della disabilità, dell’infanzia, dell’assistenza agli anziani, della salute mentale, dell’accoglienza e dell’inclusione lavorativa.

«Un luogo per mettere in vetrina ciò che fate quotidianamente e i valori che rappresentate», ha sottolineato il presidente di Confcooperative Pordenone Fabio Dubolino durante il taglio del nastro.

L’assessore comunale alle Attività produttive Emilio Badanai Scalzotto ha evidenziato come lo sviluppo di una città non si misuri soltanto attraverso gli indicatori economici, ma anche dalla capacità di creare opportunità per tutti e di non lasciare indietro nessuno. «Le cooperative sociali contribuiscono ogni giorno a rendere il territorio più inclusivo, coeso e solidale», ha affermato.

Soddisfazione anche da parte della Camera di Commercio Pordenone-Udine. Cristiana Basso, vicesegretario dell’ente, ha ricordato come il progetto Pordenone With Love sia nato per dare visibilità alle eccellenze del territorio e come la presenza delle cooperative sociali ne rappresenti una delle espressioni più significative.

Per il presidente del Consorzio Leonardo Luigi Piccoli, l’adesione all’iniziativa conferma la capacità delle cooperative di fare rete e valorizzare insieme il proprio impegno a favore della comunità.

La vetrina di Palazzo Mantica offrirà per tutto il mese un racconto visivo delle attività svolte dalle cooperative sociali pordenonesi, accendendo i riflettori su una realtà che rappresenta un punto di riferimento fondamentale per il welfare e la coesione sociale del territorio.