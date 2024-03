Prata Calcio F.G.: Memorial Riccardo Meneghel 2024

PRATA DI PORDENONE – E’ tutto pronto per il Memorial Riccardo Meneghel 2024. Venerdì 22 aprile a partire dalle ore 18.30 presso gli impianti sportivi di Prata di Pordenone di via Opitergina 93, a lui intitolati, e sotto la regia della società ospitante Prata Calcio F.G. una serata nel ricordo commosso di Riccardo Meneghel a 10 anni dalla sua scomparsa. Riccardo ex giocatore classe 1995 era partito nel 2008 proprio dalla trafila giovanile del fù Futuro Giovani oggi Prata Calcio F.G., deceduto prematuramente nel 2014 a soli 19 anni a seguito di un incidente stradale. In gara, nella formula di un triangolare con match di soli 45 minuti, le prime squadra di Prata Calcio F.G., Fiume Veneto Bannia e Tamai, sue ex squadre nel ricordo “associato” del giovane difensore promessa del calcio regionale che ha vestito anche le maglie anche le maglie della Primavera dell’Udinese (2012) e del Treviso Calcio (2013). Con la maglia del Fiume Veneto Bannia ha giocato dalla stagione 2009-10 alla 2011-12, stagione in cui con i neroverdi ha vinto il campionato di Seconda Categoria. Con la casacca delle furie rosse l’esordio in serie D nella sua ultima stagione ufficiale (2013-14).

Il programma della serata prevede l’apertura alle ore 18.45 con l’intervento del Parroco di Prata di Pordenone don Pasquale nel ricordo comune di Riccardo e per la benedizione al Memorial. Alle 19 la prima gara. Scenderanno in campo i padroni di casa contro il Tamai. Alle 19.45 l’intervento del presidente della società ospitante Paolino Zanutto e a seguire alle ore 20 la seconda gara con Prata Calcio F.G. e Fiume Veneto Bannia. Alle 20.45 intervento delle autorità politiche locali e consegna targhe alla famiglia di Riccardo Meneghel e alla società Prata Calcio F.G. A seguire alle ore 21.00 la terza gara che vedrà opposti Tamai e Fiume Veneto Bannia.