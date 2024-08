Premio Pierluigi Cappello 2024 a Casagrande e Cinquetti

PORDENONE – Nell’ambito del Premio letterario Giuseppe Malattia della Vallata è nato nel 2018 il Premio Pierluigi Cappello, un particolare e sentito omaggio alla sua poesia, con una speciale attenzione al suo lavoro nella lingua al contempo ruvida e dolce della sua terra e alla sua ricerca sulle “parole bambine”, con rime e filastrocche dedicate ai più piccoli.

La settima edizione del Premio è stata festeggiata da numerose pubblicazioni. Tra loro il Comitato del Premio Pierluigi Cappello, formato da Aldo Colonnello, Fabio Franzin, Valentina Gasparet, Roberto Malattia, Maurizio Salvador, Christian Sinicco, Gian Mario Villalta e Giacomo Vit, ha scelto i nomi dei vincitori.

Per la sezione riservata a un libro di poesia nei dialetti e nelle lingue minoritarie il premio è stato assegnato al poeta Maurizio Casagrande per l’opera in dialetto veneto Belès. 99 cante tigrigne (Ronzani editore), un diario poetico che riporta con maestria il senso di straniamento e precarietà vissuto dall’autore in8’ terra eritrea.

Per la sezione dedicata a un libro di poesia per bambini e ragazzi in lingua italiana o nei dialetti e nelle lingue minoritarie il riconoscimento è andato a Nicola Cinquetti per Quando la sera la luna ci parla (Lapis), una raccolta di filastrocche arricchite da giochi di parole e allitterazioni che consentono al piccolo lettore di librarsi nel cielo della fantasia.

I vincitori del Premio Pierluigi Cappello saranno protagonisti di un incontro a pordenonelegge giovedì 19 settembre 2024 alle ore 18.00 a Pordenone, al Convento di San Francesco, nel corso del quale avrà luogo la cerimonia di premiazione.

Il Premio Pierluigi Cappello è organizzato dal Comune di Barcis e dalla Pro Barcis, in collaborazione con la Fondazione Pordenonelegge e il Circolo Culturale Menocchio, con il sostegno delle Regione Friuli Venezia Giulia e di Gialean.