Presentato il ricco calendario estivo di Cinemazero

PORDENONE – Con l’estate Cinemazero non si

ferma, anzi, moltiplica le proposte, continuando a dimostrarsi motore di cultura su un territorio molto vasto, valorizzando i film con ospiti di rilievo internazionale.

In programma oltre cento eventi: cinquanta in città e più di cinquanta diffusi sul territorio, con innumerevoli proiezioni articolate su una grande arena per i successi cinematografici e un’arena dedicata al documentario, moltissime proiezioni in cantine vinicole, il ventennale del festival internazionale di cortometraggi FMK, cineconcerti esclusivi, la novità dei laboratori / Summer Camp per i più piccoli, arricchiti – come da tradizione – da decine di incontri con ospiti, registi, attori.

Su tutti, sarà Valerio Mastandrea l’ospite d’eccezione che inaugurerà “Cinema sotto le stelle”, mercoledì 26 giugno, all’imbrunire verso le 21:30, con C’è ancora Domani di Paola Cortellesi, film di enorme successo sia per la critica che per il pubblico: l’attore protagonista racconterà in esclusiva per il pubblico di Pordenone retroscena e curiosità dell’autentico caso cinematografico dell’anno. Un evento in collaborazione con Carta di Pordenone e Voce Donna.

Non è l’unico ospite di assoluto rilievo dell’estate di Cinemazero: attesi in agosto

Marco Tullio Giordana che presenterà in anteprima il suo ultimo film La vita accanto, tratto dal romanzo di Maria Pia Veladiano e Rosa Bosch, produttrice e anima del film culto Buena Vista Social Club

di Wim Wenders.

Dal 26 giugno gli appuntamenti in Arena Largo San Giorgio si terranno ogni lunedì, mercoledì e venerdì fino al 23 agosto. Tra gli eventi da non perdere la proiezione –

nel quarantennale della sua uscita – mercoledì 31 luglio di uno dei capolavori di Stanley Kubrick:

Il dottor Stranamore ovvero: come imparai a non preoccuparmi e ad amare la bomba, proiettato per la prima volta nel 1964 e qui riproposto in versione originale con sottotitoli in italiano. Un film che Cinemazero propone non solo per un omaggio

a un grandissimo regista, ma anche per i contenuti del film, molto legato all’attualità e alla necessità di riflettere sui vari contesti bellici, aspirando sempre alla pace. Lunedì 15 luglio ritorna

“A colpi di note”, il progetto di orchestre giovanili alle prese con sonorizzazioni di classici del cinema muto: protagonisti gli studenti dell’Istituto Comprensivo Pordenone Centro e dell’Istituto Comprensivo Rorai Cappuccini.

I giovanissimi musicisti si cimenteranno quest’anno con un film spartiacque: The Tramp (1915) di Charlie Chaplin, in cui si può apprezzare compiutamente l’inconfondibile commistione di comicità e patetismo che diverrà in seguito uno dei tratti salienti dell’arte del genio inglese. La serata sarà ricchissima, e proseguirà con un grande classico del muto:

One Week (1920) di Buster Keaton, musicato al piano da Daniele Furlati, musicista e pluripremiato compositore, autore di molte colonne sonore (tra cui Il vento fa il suo giro, L’uomo che verrà, Un giorno devi andare), specializzato in accompagnamento di film muti. Spazio anche alla natura e all’importanza del viaggio come scoperta di sé con A Passo D’uomo, in collaborazione con CAI – Sezione di Pordenone, collaborazione che ritornerà anche il 16 luglio per

Segnali di Vita in arena UAU!. Non mancheranno gli appuntamenti per i più piccoli come Il ragazzo e l’airone e Appuntamento a Belleville, in collaborazione con il PAFF! – International Museum of Comic Art, mentre mercoledì 07 agosto sullo schermo dell’Arena San Giorgio in anteprima

Cattivissimo me 4. Alla Zerorchesta affidato il compito di chiudere la rassegna estiva, venerdì 23 agosto con la musicazione dal vivo di alcune comiche del duo Stanlio & Ollio.

Non mancherà l’apprezzatissimo OscBar, realizzato in collaborazione con Birra Galassia di Pordenone.

Inoltre, grazie progetto CinemaRevolution promosso dal Ministero della Cultura, la maggior parte dei film italiani ed europei saranno proposti al prezzo speciale a 3,50 euro, mentre i giovani fino ai 25 anni pagheranno sempre 3 euro, con la CinemazeroYoungCard, promossa in collaborazione con il Comune di Pordenone.