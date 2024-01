Presentazione di 4 progetti PIR finanziati dalla Regione

PORDENONE – ​Si è svolta nella sede della Regione Friuli Venezia Giulia a Pordenone la conferenza stampa di presentazione di 4 progetti di investimento sovracomunali, finanziati grazie alla Legge regionale 7 del 2023 per un totale di 135 milioni di euro, di cui 43,7 milioni stanziati in Legge di Stabilità 2024. I Comuni capofila delle progettualità illustrate sono Pordenone, Cimolais, Sacile e Valvasone Arzene e gli enti locali coinvolti sono ben 33.

​

«Abbiamo destinato ben 135,7 milioni di euro per i progetti di investimenti sovracomunali, frutto dell’impegno delle nostre comunità, che hanno compreso l’importanza del lavoro di squadra per raggiungere obiettivi efficaci per la crescita, per l’attrattività e per il benessere dei territori – afferma l’assessore alle finanze del Friuli Venezia Giulia Barbara Zilli aprendo l’incontro con tutti i sindaci del territorio coinvolti in questo Bando PIR. – Si tratta di progettualità di elevata qualità che mettono in evidenza e valorizzano le peculiarità culturali, turistiche e ambientali locali, e che sfruttano le potenzialità del partenariato, in cui crediamo fortemente come strumento virtuoso per ottenere risultati concreti e nel lungo periodo».

​Alla presenza dell’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante e degli amministratori interessati, l’assessore ha ricordato come le risorse messe a disposizione dall’Amministrazione regionale abbiano già consentito di portare a 20 il numero di progetti ammessi a contributo rispetto ai 14 inizialmente finanziati, con uno stanziamento aggiuntivo di 43,7 milioni di euro nell’ultima manovra finanziaria.

«Siamo fiduciosi – ha proseguito la Zilli – di poter continuare a dare linfa a questa linea contributiva strategica per lo sviluppo del territorio.

Il patrimonio progettuale candidato, ampio, strutturato e di qualità, ci permette infatti di costruire politiche di investimento strutturali. Gli Edr, inoltre, sono a fianco degli enti locali come supporto della Regione nell’attivazione delle opere».

​Ambiente, innovazione sociale, arte, cultura e turismo sono le tematiche di sviluppo strategiche individuate dalla Regione per l’implementazione dei progetti, in attuazione della programmazione europea. Questi sono nel dettaglio i riparti dei fondi per i progetti presentati, per un totale di 26.237.710 euro.

​

Il sindaco di Pordenone Alessandro Ciriani, in rappresentanza di 15 comuni del territorio (Pordenone, Porcia, Fontanafredda, Roveredo in Piano, San Quirino, Vivaro, Arba, Andreis, Clauzetto, Spilimbergo, Zoppola, Casarsa della Delizia, San Vito al Tagliamento, Cordovado e Azzano Decimo), ha presentato il progetto

“Pordenone e l’area pordenonese: un territorio coeso che condivide strategie ed azioni sinergiche verso la capitale italiana della cultura, del turismo, dell’ambiente e dell’innovazione”. Progetto che sarà finanziato da un contributo regionale di 7 milioni 971 mila euro.

​

Afferma il sindaco Alessandro Ciriani: «In vista della candidatura di Pordenone a capitale della Cultura 2027 è importante non considerare solamente il capoluogo di un’area, in un progetto di cui non a caso fanno parte numerosi Comuni che appartengono al territorio dell’ex Provincia.

È indispensabile fare sistema e collegare le eccellenze di un intero territorio per raggiungere gli obiettivi di sviluppo culturale, comunicazione innovativa, efficientamento energetico di musei ed edifici storici che possano risultare attrattivi e volano anche per l’economia e il turismo in questa nostra terra».

​

6 milioni 657 mila andranno al progetto per la “Mobilità lenta delle Dolomiti Friulane” (Comuni di Cimolais, Barcis, Claut, Erto E Casso, Frisanco, Tramonti Di Sopra, Tramonti Di Sotto); 7 milioni 354 mila euro per “Luoghi e itinerari dell’Alto Livenza” (Comuni di Sacile, Budoia, Polcenigo, Caneva, Fontanafredda, Brugnera, Prata di Pordenone) e infine 4 milioni 250 mila euro per il progetto “Tra castelli e dinosauri” (Comuni di Valvasone Arzene, Claut, Pinzano al Tagliamento, Travesio).

Informazioni sulla graduatoria al seguente link:

https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/GEN/Progetti_di_investimento_sovracomunale/