Progetto affido presentato con cineforum e incontri informativi

PORDENONE – Il “Progetto Affido” ha lo scopo di far conoscere l’affidamento familiare e spiegare cos’è l’ accoglienza temporanea in famiglia dei minori in difficoltà.

Si concretizza in due distinte iniziative a carattere informativo e divulgativo; cineforum in aprile e incontri a maggio e giugno. Con l’affido si vuol rispondere ai bisogni educativi e di affetto del bambino accolto mantenendo le relazioni con le famiglia

d’origine e informare sul tema dell’affido quei nuclei che manifestano il desiderio e la disponibilità all’accoglienza.

Al Cinemazero con ingresso libero, lunedì 4 aprile alle 20.30 verrà proiettato il film “Pupille – in mani sicure – di Jeanne Herry; la storia di un incontro tra un bambino senza mamma e una mamma senza bambino, in un intreccio di destini che attraverso abbandono, affido e adozione uniscono per sempre due persone. La visione è consigliata ad un pubblico adulto.

Lunedì 11 aprile sarà proposta la pellicola “ Instant family” di Sean Anders; commedia ispirata all’esperienza di padre adottivo del regista, dove con ironia si esplora il percorso di una famiglia in cui, tra avventure ed aneddoti quotidiani, i protagonisti imparano a conoscersi. Alla conclusione delle proiezioni interverranno Francesca Bomben psicologa, psicoterapeuta e mediatrice nonchè supervisore delle famiglie affidatarie per l’Arcobaleno Onlus e rappresentanti dei Servizi socio-sanitari del territorio.

In maggio e giugno il percorso verso l’affido familiare sarà illustrato da counsellor, educatrici, psicologi, avvocati nel corso di sei convegni. Si affronteranno tematiche inerenti la fiducia presupposto fondamentale per l’affido, gli stimoli e le domande per riflettere sul servizio, le esperienze di quanti l’hanno verificato concretamente, il ruolo dei servizi e la normativa , e le prove generali di affido.

Al progetto finanziato con fondi regionali, partecipano L’Arcobaleno onlus, l’Ambito territoriale Noncello, i comuni del “Sile e Meduna”, l’Asfo, i comuni di Pordenone e Porcia, l’Istituto comprensivo e Famiglie per l’accoglienza.