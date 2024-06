Proiezione gratuita, l’11, film “Food for Profit” al Nuovo Cinema Don Bosco

PORDENONE – Another World Foundation ETS, in collaborazione con Vegani a Pordenone e il Capitolo Pordenone-Udine di Anonymous for the Voiceless, è lieta di annunciare la proiezione gratuita del docufilm “FOOD FOR PROFIT” di Giulia Innocenzi e Pablo D’Ambrosi.

L’evento si terrà presso il Nuovo Cinema Don Bosco, grazie alla partnership con il progetto di inclusione sociale Nuovo Cinema Don Bosco promosso dall’associazione Panorama.

La proiezione si terrà l’11 giugno alle ore 21:00 e sarà anticipata da un video saluto di Giulia Innocenzi e si chiuderà con un dibattito finale, con la partecipazione di Pablo D’Ambrosi, che si collegherà in diretta per discutere con il pubblico le tematiche trattate nel film.

“Una delle mission di AWF – esordiscono i vertici di Another World Foundation – è la promozione dello sviluppo sostenibile e la tutela dell’ambiente, e siamo molto attenti al mondo dei giovani e del nuovo modo di fare impresa. Siamo quindi proiettati verso il futuro ed è con estremo piacere che, per il nostro primo evento pubblico, abbiamo promosso la proiezione gratuita del docufilm ‘Food for Profit’.

L’inaspettato successo del film nelle sale di tutta Italia dimostra che la sensibilità verso l’ambiente – proseguono da AWF – gli animali e la sostenibilità è oggi al centro dell’attenzione di larghe fasce della popolazione. Con questa proiezione intendiamo stimolare un dibattito in città su temi che non possono essere più ignorati.

Inoltre, è una grande occasione per continuare a fare rete sul territorio e collaborare con un progetto di assoluto valore come quello di inclusione sociale del Nuovo Cinema Don Bosco. Ringraziamo l’Associazione Panorama, il Don Bosco di Pordenone, l’Asfo, Cinemazero e ovviamente il Comune di Pordenone e tutti gli altri partner per aver accolto questa nostra iniziativa, che si pregerà anche della collaborazione del gruppo Vegani a Pordenone e del Capitolo cittadino di Anonymous for the Voiceless.”

Anonymous for the Voiceless (AV) è un’organizzazione no-profit che promuove e sensibilizza sul rispetto per gli animali. Fondata in Australia nel 2016 e arrivata in Italia nel 2018, AV è oggi una comunità globale composta da persone che condividono gli stessi ideali in tutto il mondo. Specializzata nell’informare il pubblico sulle pratiche standard e legali utilizzate negli allevamenti e nei macelli attraverso filmati, AV mostra la verità sulla vita degli animali definiti “da reddito”.

Anche il Capitolo di Pordenone-Udine di AV organizza eventi di attivismo di strada, come il ‘Cubo della Verità’, per sensibilizzare le persone sul vero significato di rispetto per gli animali.

“Vogliamo far capire alle persone – dichiarano i membri dell’associazione – quanto potere hanno e quanto sono responsabili in questa grande ingiustizia che è l’utilizzo degli animali. Appoggiamo e sosteniamo la proiezione del film ‘Food For Profit’ perché ci permette di evidenziare il collegamento diretto tra le scelte quotidiane delle persone e le ingiustizie che vivono gli animali ogni giorno. Dopo il film, non si potrà più dire ‘Non lo sapevo’. Gli allevamenti non sono sostenibili: questo è il messaggio che emerge dal film e che condividiamo pienamente. L’allevamento intensivo rappresenta un sistema che non può funzionare, neanche nella sua versione estensiva.”

“Vegani a Pordenone” è un gruppo informale nato su Telegram nel marzo 2022, che riunisce oltre 80 persone già vegane o in procinto di intraprendere un percorso di consapevolezza e cambiamento verso uno stile di vita vegano. Il gruppo è un’agorà virtuale, un luogo di condivisione e scambio, dove si discute di prodotti e ristorazione nel pordenonese, si organizzano cene ed eventi, e si propongono momenti di confronto su tematiche specifiche. La convivialità diventa così sinonimo di crescita, cultura e sensibilizzazione.

Aperto a chiunque condivida i principi di base, il gruppo include vegani o aspiranti tali per motivi etici, di salute o ambientali, attivisti e semplici simpatizzanti.

“Come cittadini attivi e consapevoli, riteniamo fondamentale comprendere i meccanismi attraverso i quali il cibo arriva nelle nostre tavole. Pensiamo che tutti i consumatori debbano essere informati per poter acquistare in modo responsabile, consci dell’enorme potere politico rappresentato dalle posate che usiamo almeno tre volte al giorno. Per questo motivo abbiamo fortemente voluto l’organizzazione della proiezione del docufilm ‘Food for Profit’ a ingresso libero.”

* “FOOD FOR PROFIT”:*

Il docufilm esplora le dinamiche economiche e sociali dell’industria alimentare, ponendo l’accento sulla sostenibilità, il benessere animale e l’impatto ambientale. L’opera ha riscosso un grande successo nelle sale di tutta Italia, evidenziando l’importanza di una riflessione collettiva su questi temi cruciali.

L’ingresso è gratuito e aperto a tutti, fino ad esaurimento posti. Vi invitiamo a partecipare numerosi per approfondire insieme questioni di grande rilevanza per il nostro futuro e il nostro pianeta.

Per ulteriori informazioni: [email protected] *Another World Foundation ETS*