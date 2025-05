Inner Wheel Pn: gemellaggio internazionale e impegno con la città

PORDENONE – Inner Wheel Club di Pordenone: un gemellaggio internazionale e un rinnovato impegno con la città

Il 7 maggio 2025, l’Inner Wheel Club di Pordenone ha vissuto una giornata speciale all’insegna dell’amicizia internazionale e della cooperazione istituzionale. In occasione della visita ufficiale del Club Inner Wheel di Amman (Giordania), guidato dalla Presidente Fairouz De Baz ASFOUR , si è svolta la cerimonia di firma del gemellaggio tra i due club: un simbolo forte di unione, dialogo interculturale e servizio condiviso.

La cerimonia, arricchita dalla presenza delle autorità Inner Wheel dei Distretti 95 (Giordania e Egyto): Abeer Dajani La Governatrice, la presidente di club Inner Wheel club Amman Fadia Yared; Per l’Inner Wheel Italia erano presenti la Board Director Donatella Nicolich, la Governatrice Cristina Galletti del distretto 206, la Vice Governatrice Anna Tallon e la Chairman al Servizio Internazionale Alessandra Tomasi del club Trento, tutti questi con la presidente del club Pordenone Fairouz De Baz ASFOUR , si è svolta in un clima festoso e partecipato, culminato nella firma del contatto ufficiale.

Uno dei momenti più significativi della visita è stato l’incontro con le autorità comunali a Palazzo Municipale. L’Assessora Guglielmina Cucci ha accolto la delegazione a nome dell’amministrazione, accompagnandola fino alla Sala del Consiglio, dove il Sindaco di Pordenone, Dott. Alessandro Basso, ha porto il suo saluto ufficiale. La presenza del Sindaco ha rafforzato il legame tra il Club e la città.

L’Inner Wheel Club di Pordenone desidera sottolineare l’importanza di questa collaborazione con il Comune e si impegna a partecipare attivamente ai progetti futuri che saranno ritenuti opportuni. In particolare, il Club guarda con entusiasmo e responsabilità all’anno 2027, in cui Pordenone sarà candidata a Capitale Italiana della Cultura: un’occasione unica per rafforzare il ruolo della città come centro di cultura, inclusione e apertura internazionale.

Con questo spirito, l’Inner Wheel Club rinnova il proprio impegno nel promuovere iniziative di valore, sostenere la comunità e costruire ponti tra le persone, dentro e fuori i confini cittadini.