Propordenone, domenica 30 gennaio torna mercatino antiquariato

PORDENONE – Una iniziativa a cura della Propordenone che si ripete fin dal 1979 ritorna domenica 30 gennaio in Corso Vittorio Emanuele II per una nuova edizione particolarmente ricca di espositori e di novità.

Rinnovata nell’organizzazione e nella tipologia espositiva, la manifestazione ha trovato nuovo vigore e un buono afflusso di pubblico che ad ogni edizione non fa mancare la propria presenza nonostante negli anni siano sorte delle iniziative analoghe nei comuni limitrofi alcuni dei quali si svolgono proprio lo stesso giorno.

Come di consuetudine l’esposizione si snoderà lungo la “contrada maggiore” da piazza Cavour sino al Municipio per proseguire poi in piazzetta San Marco e su piazza Calderari.

Diverse sono le categorie merceologiche che vanno dagli oggetti d’arte, ai mobili d’epoca, alle svariate forme di collezionismo o ai manufatti artigianali che gli espositori propongono

sulle loro bancarelle.

Un mercatino che anima la città e rende la domenica una buona occasione per una passeggiata in centro nel pieno rispetto delle norme anti Covid che gli espositori sono impegnati a rispettare.